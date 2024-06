Maria, Veronica e Pilar, madre e sorelle Rocío Muñoz Morales/ L’attrice: “parte preziosa della mia vita”

Rocío Muñoz Morales è legatissima alla madre Maria Pilar e alle due sorelle Veronica e Pilar. L’attrice e ballerina spagnola, compagna di Raoul Bova, è legatissima alla sua famiglia e non perde occasione quando è protagonista in tv di qualche intervista di sottolineare quanto la sua famiglia sia stata e continua ad essere il suo porto sicuro. Dopo la morte del padre Manuel, scomparso per una malattia che l’ha portato via in pochi mesi, Rocío Muñoz Morales è ancora più legata alla mamma e alle sorelle. Sui social ha pubblicato un tenerissimo scatto di famiglia in cui compare anche il papà Manuel. Uno scatto di famiglia completo con l’attrice che ha scritto nella didascalia: “sono i protagonisti della mia vita: una parte preziosa per me”.

L’attrice spagnola parlando della madre Maria Pilar ha scritto: “mia mamma è il mio angelo, un grande esempio come donna e mamma. Non si lamenta mai. Lei ci ha insegnato quanto in amore sia importantissimo abbracciarsi e baciarsi”.

Rocío Muñoz Morales e il rapporto con la madre Maria e le sorelle Veronica e Pilar

La famiglia è tutto e lo sa bene Rocío Muñoz Morales che in una foto pubblicata sui social ha presentato la madre Maria Pilar e le sorelle Veronica e Pilar. Se la mamma Maria è il suo angelo custode, l’attrice parlando della sorella maggiore Pilar ha raccontato: “abbiamo quindici anni di differenza, ma una complicità fuori dal comune. Lei forse è la più introversa di tutti, ma è molto generosa”. Poi c’è la sorella Veronica che Rocio descrive come una donna forte e travolgente, ma al tempo stesso fragile e molto affettuosa. “Lei è felice quando gli altri sono felici” ha detto l’attrice.

L’amore di Rocío Muñoz Morales per la sua famiglia è immenso: “sono la mia più grande fortuna. Ci lega tantissimo il rispetto e la gioia per le reciproche vite, il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili e semplici”. Infine l’attrice ha detto: “sono le persone da cui torno sempre, sono il mio centro naturale. Amo la mia famiglia”.











