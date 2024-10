Mariafrancesca Cennamo e Sofia Liguori hanno brillato durante l’ultima puntata di Io Canto Generation 2024, il talent show condotto con grande successo da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Le due giovani interprete sono entrate nella squadra di Fausto Leali e, ad oggi, sono tra le più acclamate di questa edizione. Puntata dopo puntata, infatti, stanno dimostrando di aver non solo un grandissimo talento, ma anche una presenza scenica degna di nota che convince sempre di più la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi, ma anche del pubblico. Riusciranno le due giovane concorrenti a proseguire l’avventura di Io Canto?

Mariafrancesca Cennamo emoziona con Adagio a Io Canto Generation 2024

Mariafrancesca Cennamo della squadra di Fausto Leali si è esibita sulle note di “Adagio “ di Lara Fabian. Una performance pazzesca per la giovane cantante che ha conquistato tutti: dal pubblico e giuria tutti sono impazziti per la sua prova canora vista anche la difficoltà del brano. “Un’esecuzione meravigliosa” – dice Gerry Scotti che lancia anche una frecciatina “una trasmissione dove cantano i ragazzi? Cantassero così i più grandi!”. Si passa al voto della giuria: Michelle Hunziker “ci hai veramente sconvolti, siamo giù due puntate che abbiamo buttato l’occhio sul tuo carisma. Sei una potenziale vincitrice di Io Canto Generatione, sei stata veramente staordinaria, vorrei darti 90, ma posso darti 20: hai fatto qualcosa di pazzesco”. Poi il voto di Iva Zanicchi: “questa ragazza, siamo tutti d’accordo, ha una estensione vocale da soprano. Ragazza: 30!”.

Durante la serata la giovane cantaste napoletana è tornata sul palco per duettare con il caposquadra Fausto Leali sulle note di “Per colpa di chi”. Gerry Scotti poi parla con i genitori presenti in platea. La mamma risponde alla domanda di Gerry Scotti: “quanti sacrifici avete fatto per stare dietro ai sogni e alle aspettative della vostra ragazza?”. La donna, emozionata, replica: “tanti, ne abbiamo fatto e ne facciamo ancora. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che ci credono e ci aiutano, grazie a tutti”.

Sofia Liguori, tra le candidate alla finale di Io Canto Generation?

Nella squadra di Fausto Leali a Io Canto Generation 2024 c’è anche Sofia Liguori che durante la puntata si è esibita proprio con il caposquadra sulle note di “Siamo la coppia più bella del mondo” di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ecco il voto della giuria. Michelle Hunziker: “Sofia e Fausto vi ho visti un pò soffrire perchè lui per aiutare Sofia ha cantato molto basso e lì si vede quanto loro si mettono a disposizione dei ragazzi affinché possano davvero uscire bene. E anche lei un pochino ha sofferto, questo è un pezzo che sembra facile, ma è difficilissimo. Per noi è un 16 per la fatica e lo sforzo. Siete stati bravi”.

Poi è la volta di Al Bano che, a nome di Iva Zanicchi e Orietta Berti, “ti diamo un bel 27!”. Ma non finisce qui, visto che nella tranche finale Sofia Liguri torna sul palco, quarta volta da sola, per cantare “O forse sei tu” di Elisa. Un’esibizione emozionante che riceve il plauso di tutto permettendo alla squadra di Fausto Leali di proseguire il cammino a Io Canto.