Marialaura De Vitis è tra le protagoniste della nuova puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. La modella ha rappresentato il mondo degli influencer durante l’attesissimo momento del defilé: la sfilata che ha visto confrontarsi il mondo degli influencer contro quello dei lavoratori. La bellissima ex fidanzata di Paolo Brosio ha conquistato il pubblico in studio e da casa con la sua bellezza e un look che non è passato affatto inosservato, visto che indossava un paio di pantaloni tagliati sulla parte davanti che lasciavano intravedere gli slip.

Ma chi è Maria Laura De Vitis? Classe 1998, Maria Laura è nata a Reggio Emilia dove ha conseguito la laurea inScienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Poco dopo ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda come modella ed influencer.

Marialaura De Vitis, la grande popolarità grazie a Paolo Brosio

Non solo, Marialaura De Vitis inizia anche a mettersi in gioco partecipando a diversi concorsi di bellezza: nel 2017 vince il titolo di Miss Rocchetta Emilia e nel 2019 partecipa a Miss Mondo Italia come Miss Universo Emilia Romagna. La grande popolarità arriva quando si fidanza con Paolo Brosio, una storia d’amore che viene raccontata pubblicamente in televisione da Barbara d’Urso. “Paolo e io ci siamo conosciuti a fine estate. Lui ha contratto il Covid quindi è stato in isolamento e poi è entrato nella Casa” – ha detto la modella che ha precisato – “non ci siamo visti molto ma abbiamo iniziato una frequentazione”.

I due hanno condiviso tantissimi momenti legati alla religione come ha raccontato la De Vitis: “siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari. E abbiamo condiviso momenti non legati alla religione, momenti carnali”. Sulla scia di questa popolarità, Marialaura ha partecipato a diversi programmi di successo come “Ciao Darwin”, “Appuntamento a prima vista ” fino a L’Isola dei Famosi” e “La Pupa e il Secchione Show”.