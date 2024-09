Mariana e Livia: chi sono le sorelle di Helena Prestes

Helena Prestes è pronta a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello 2024 mettendosi in gioco per potersi farsi conoscere senza filtri. La modella, inoltre, è pronta anche a raccontare la storia della sua famiglia svelando i rapporti che ha con le sorelle Mariana e Livia. Come Helena, anche Mariana e Livia sono nate a San Paolo, in Brasile. Livia è un’attrice ed è conosciuta per i suoi spettacoli teatrali soprattutto nel suo paese natale. Presente anche sui social, condivide con i followers tematiche sociali e ambientali.

Mariana, invece, si è fatta conoscere come blogger e modella e, sui social, condivide foto soprattutto dei suoi viaggi. Ha due figli ma non si conosce l’identità del compagno. Con la sorella Helena, hanno avuto un’infanzia difficile come ha raccontato la gieffina durante la precedente esperienza all’Isola dei Famosi.

Mariana, Livia e Helena Prestes: il passato difficile della sorelle

Helena Prestes non ama parlare della propria vita privata ma, durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, è riuscita a raccontarsi svelando dettagli tragici della sua infanzia trascorsa in Brasile.”«Io ho un carattere un po’ forte, da piccola ho dovuto sopravvivere. A 14 anni sono uscita di casa e da lì ho continuato da sola. Dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto più che la fame la povertà. Mi ha fatto stare molto male soprattutto la mancanza di amore, di coccole, io faccio finta che questa cosa non mi faccia male, ma non è così», le parole della modella.

