La puntata del Grande Fratello dell’8 gennaio 2025 ha scosso tutti. Il provvedimento disciplinare nei confronti di Helena Prestes ha destato molto scalpore, e alla fine la puntata ha visto la clamorosa decisione di Jessica Morlacchi di lasciare la Casa e la trasmissione di Alfonso Signorini. Un finale che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Jessica Morlacchi non ha gradito la decisione degli autori dopo la lite con Helena e ha deciso cosi di farsi da parte tra lo stupore generale. Dopo il suo addio, un’altra particolare situazione ha sconvolto i telespettatori, e ha come protagonista Mariavittoria Minghetti, grande amica nella casa della cantante.

Mariavittoria ha provato in tutti i modi a far cambiare idea a Jessica senza esito, perciò si è dovuta arrendere alla sua decisione di abbandonare. Quello che è successo dopo ha però sorpreso tutti, visto che c’è stato un confronto tra Mariavittoria ed Helena, il cui contenuto sta facendo discutere.

Mariavittoria Minghetti, il dietrofront tra Helena e Jessica lascia a bocca aperta

Dopo la trasmissione, c’è stato un lungo confronto tra Mariavittoria e Helena, con la prima che ha avuto parole di sostegno che hanno spiazzato sia il pubblico che i presenti: “Sai che in realtà io ti voglio bene e ti considero vera, in quelle reazioni c’è anche verità. Nessuno si è comportato bene, io non ho nulla contro di te”.

Parlando delle decisioni al televoto Mariavittoria ha poi chiarito: “Io non ho nulla contro di te, ma nel momento in cui mi trovo alle strette e l’unica con il quale ho avuto una discussione sei stata tu, non ho altri motivi per nominare gli altri”. Poi riguardo la questione del bollitore la donna ha proseguito: “So che non volevi lanciarlo, io ti voglio stare vicina e non ho nulla contro di te. Sei molto pura e vera come persona!”.

Sia tra il pubblico che tra alcune persone della casa le dichiarazioni di Mariavittoria sono apparse divisive, alcuni l’hanno criticata ed hanno avuto un atteggiamento di accuse nei confronti della donna, rea di aver cambiato troppo facilmente idea e subito dopo l’addio alla casa della grande amica.