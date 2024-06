Marika Abbonato, silenzio rotto dall’ospedale dopo l’incidente stradale/ Il messaggio sull’ex Uomini e donne

Marika Abbonato è ancora al centro delle cronache di Uomini e donne, dal momento che reduce dal due di picche subito da Daniele Paudice lei si scopre vittima di un destino beffardo, che la vede coinvolta in un terribile incidente stradale.

Marika Abbonato torna sui social: la sua testimonianza dell’incidente

La giovane mora uscente di Uomini e donne come la corteggiatrice non scelta al termine del trono classico facente capo al tronista Daniele Paudice, si riattiva in queste ore sui social dando voce alla sua verità, che era particolarmente attesa nel web e soprattutto dal fedeli fan. Nelle ore che seguono il tremendo incidente stradale che l’ha coinvolta al rientro a casa da una serata in discoteca lo scorso sabato 8 giugno, Marika Abbonato si lascia ora immortalare mentre é distesa sul letto di un ospedale confermando il suo status triste, e non poco preoccupante per i fan, per il un ricovero ospedaliero.

Il messaggio di Marika Abbonato per i fan dopo l’addio a.Uomini e donne e alla tv

“Tutto bene quel che finisce bene- tuttavia scrive l’ex Uomini e donne a corredo della sua storia condivisa via Instagram stories- , in questi giorni vi rcconterò quello che è successo”. Quindi, in conclusione del primo vero messaggio di reaction al pericolo di vita scampato dall’incidente, al di là delle ferite e alle fasciature riportate, scrive della gratitudine ai fan per il supporto: “Grazie sempre per il vostro sostegno”.

Insomma, tra le righe del messaggio lanciato sul re dei social di Instagram Marika Abbonato terrebbe a smentire il gossip che la dava in pericolo di vita per effetto dell’incidente stradale. Chiaramente, come da lei ripreso sul re dei social, é prevista a breve la resa testimonianza personale dell’accadimento che avrebbe potuto segnare delle gravi conseguenze e compromettere la sua salute generale. E chissà che dopo il brutale accadimento non possa seguire per lei una rinascita con un ritorta Uomini e donne, come nuova erede al trono classico per il posto di tronista.











