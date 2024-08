Marina Suma e i rapporti con i fratelli Vanzina: “Li ringrazio, ma…“

In questi giorni è tornato nelle sale cinematografiche un grande cult degli anni ’80, che ha segnato una generazione intera e fatto sognare milioni di ragazzi nell’estate italiana: Sapore di mare. Il film dei fratelli Vanzina, Carlo ed Enrico, che viene riproposto al cinema in versione restaurata in 4k, ha visto tra i suoi protagonisti anche Marina Suma nei panni di Marina. Intervistata per l’occasione da Adnkronos, l’attrice ha ricordato quell’esperienza e ha fatto riferimento, con una nota di delusione, alla perdita di contatti con i due fratelli.

“Io ringrazio i Vanzina per il ruolo in ‘Sapore di mare’ – spiega – ma purtroppo non ho più avuto la possibilità di lavorare con loro. Non ho mai capito il perché e mi dispiace molto”. Soffermandosi poi sul ritorno del grande cult datato 1983 in una veste rinnovata, l’attrice commenta: “È un’emozione forte rivederlo sul grande schermo perché ha segnato un’epoca. Un periodo che riporta la mente al periodo dell’adolescenza e dell’estate“.

Marina Suma in Sapore di mare: la confessione sulla scena finale

A distanza di anni Sapore di mare è ancora un film amatissimo dal pubblico, che non può dimenticare l’iconica scena conclusiva ricordata anche da Marina Suma nel corso dell’intervista: “Molti di loro sono attaccatissimi alla scena finale in cui io e il personaggio di Jerry Calà ci guardiamo. Direi che racchiude l’essenza del film. In quello sguardo c’è la nostalgia e la malinconia per la fine di un amore, dell’estate. E ci si chiede se quei momenti torneranno”.

Marina Suma vanta oltre 40 anni di carriera e ne ha fatta di esperienza nel mondo del cinema, ma ci sono ancora alcuni sogni nel cassetto da esaudire: “Vorrei essere diretta da Sorrentino o Garrone, ma anche da giovani registi perché trovo che siano delle voci interessanti ed è necessario dargli delle opportunità”.

