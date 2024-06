Mario Cusitore ancora innamorato di Ida Platano?/ L’ex Uomini e Donne spiazza

Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano

Mario Cusitore, durante il percorso come corteggiatore di Uomini e Donne, aveva spiazzato tutti dichiarando di essersi innamorato di Ida Platano per poi finire al centro della bufera per una segnalazione che ha poi portato non solo alla sua eliminazione, ma anche alla decisione di Ida Platano di abbandonare il programma senza scegliere. Dopo Uomini e Donne, Mario ha provato a riallacciare i contatti con ida andando anche a Brescia ma senza portare a casa il risultato sperato. Ida, infatti, ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo Uomini e Donne interrompendo ogni rapporto sia con Mario che con Pierpaolo Siano.

Cusitore, tuttavia, sembra non essersi ancora rassegnato all’idea di aver perso Ida Platano e, dopo aver parlato di lei nel corso di una diretta social che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari, rispondendo alle domande dei followers, si è lasciato andare ad una nuova rivelazione sull’ex tronista.

Mario Cusitore e le nuove parole su Ida Platano

Mario Cusitore ha risposto a diverse domande dei followers e tra le tante non potevano mancare quelle su Uomini e Donne e su Ida Platano. In particolare, qualcuno gli ha chiesto gli attuali sentimenti per Ida, Mario ha risposto: “Non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero“. L’ex corteggiatore, inoltre, dopo aver smentito la partecipazione a Temptation Island 2024, ha parlato anche di Uomini e Donne e di Tina Cipollari spiegando di avere l’amaro in bocca per come si è concluso il percorso all’interno del programma.

“Non mi sono umiliato affatto, le umiliazioni sono altre, ho fatto un programma televisivo e c’era a cui piacevo e altri no Rifarei tutto perché se non lo dicessi allora significherebbe che ho fatto qualcosa di sbagliato e invece dico che rifarei tutto perché la verità la so io!” – ha fatto sapere Mario che, su Tina Cipollari, ha aggiunto – “Tina ha un suo pensiero ed è giusto che lo esterni nel bene e nel male…è il suo lavoro”.











