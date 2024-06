Mario Cusitore nuovo tronista di Uomini e Donne dopo Ida Platano?/ Spunta l’indiscrezione

Mario Cusitore sul trono di Uomini e Donne?

Mario Cusitore continua ad essere accostato al trono di Uomini e Donne dopo esserne stato un protagonista indiscusso nella scorsa stagione come corteggiatore di Ida Platano. Il napoletano, infatti, come corteggiatore, ha provato a conquistare il cuore di Ida Platano ma le continue segnalazioni hanno portato la tronista a concludere il proprio percorso sul trono senza effettuare una scelta e lasciando il programma senza un fidanzato. Ida, infatti, è ufficialmente single così come Mario il quale, tuttavia, come ha raccontato in una recente intervista, ha provato a riconquistare Ida raggiungendola a Brescia senza, tuttavia, riuscire ad ottenere una seconda possibilità.

Mario, così, sta trascorrendo l’estate tra amici e lavoro come mostra lui stesso pubblicando sui social i contenuti delle sue serate ricche di divertimento in cui non manca la presenza femminile anche se, ad oggi, Cusitore è ufficialmente single al punto che il suo nome viene accostato al trono di Uomini e Donne.

L’indiscrezione sulla presenza di Mario Cusitore a Uomini e Donne

“Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in tv… lei potrebbe cedere il trono“: è questa l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano sulla prossima stagione di Uomini e Donne che ha letteralmente spiazzato il pubblico del programma di Maria De Filippi che, a settembre, si augura di vedere nuovi volti sul trono. Tuttavia, non solo Mario Cusitore, ma anche un cavaliere e una dama del parterre over potrebbero essere promossi a tronisti secondo un’indiscrezione lanciata Amedeo Venza.

I nomi relativi ai probabili tronisti di Uomini e Donne in arrivo dal trono over non sono stati ancora resi noti ma non si esclude che la redazione di Maria De Filippi possa puntare su nomi discussi come Mario Verona e Cristina Tenuta.

