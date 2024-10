Si chiama Mario Gabelli ed un imprenditore americano, di chiare origini italiane, che intende acquistare il Monza Calcio. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo portale online, sarebbe già in trattativa per l’acquisto del club brianzolo, che ricordiamo, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Il compianto Cavaliere l’aveva acquistato nel 2018, regalando una grandiosa scalata fino alla Serie A, concretizzatasi definitivamente al termine del campionato 2021-2022.

Mario Gabelli vuole comprare il Monza/ Chi è il miliardario italo-americano che tratta con Fininvest

Ma oggi, ad un anno e mezzo dalla morte dell’ex presidente del consiglio, la famiglia starebbe sondando il terreno per cedere la squadra dei “bagai”, e si sarebbe fatto avanti il miliardario americano che viene dal Bronx, noto quartiere di New York, ma che ha una famiglia originaria dell’Emilia. Si parla di negoziati in corso il cui esito resta comunque in certo anche perchè nel mondo del calcio abbiamo imparato che trattativa non significa per forza acquisto, viste le numerose variabili in gioco.

MARIO GABELLI VUOLE IL MONZA, GESTISCE 31 MILIARDI DI DOLLARI

Ma chi è Mario Gabelli? Secondo il quotidiano di via Solferino è il classico uomo che si è fatto da solo, proprio come Silvio Berlusconi, e che da quasi 50 anni è a capo di una società dallo stesso fondata e che gestisce ben 31 miliardi di dollari. Ha un patrimonio stimato in circa 2 miliardi di dollari ed oggi, a 82 anni, vuole intraprendere una nuova sfida, quella appunto legata al Monza, per comprendere se sia in grado di avere successo anche nello sport e nel calcio italiano.

La famiglia Berlusconi attraverso Fininvest, che è proprietaria ufficiale del Monza, non ha voluto commentare le indiscrezioni, precisando che ci sono delle conversazioni in corso ma nessuna trattativa in fase avanzata. L’obiettivo è comunque quello di individuare un partner, con i Berlusconi che resteranno azionisti della società, così come da volere proprio di Silvio.

MARIO GABELLI VUOLE IL MONZA, OCCHIO ANCHE AL FUTURO DI GENOA ED EMPOLI

Per il Corriere della Sera sembra che il calcio italiano stia attirando sempre di più l’interesse degli investitori stranieri, e oltre a Mario Gabelli e al Monza, non si possono non citare i casi di Empoli e Genoa. Il Grifone è in vendita, con Andreas Balazquez, attuale presidente, che sta cercando soci di minoranza o maggioranza. Il problema è che al momento la compagine rossoblu sta registrando un campionato non proprio di livello anche dopo le cessioni di Retegui e Gumundsson, di conseguenza non sarà facile trovare ua persona che abbia voglia di investire.

In cerca di soci anche il sopracitato Empoli, che all’opposto del Grifone sta vivendo un ottimo inizio di stagione. La famiglia Corsi possiede le quote della società da più di tre decadi ma l’obiettivo è cercare un appoggio imprenditoriale di modo da poter restare al passo con i tempi: ce la farà Fabrizio Corsi? Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.