Mario Macchiati, chi è la fidanzata Chiara Tarulli

Tra i segreti dell’atleta olimpico che ha regalato grandi emozioni con l’Italia della ginnastica alle Olimpiadi di Parigi 2024 troviamo la fidanzata Chiara Tarulli, la dolce metà di Mario Macchiati. I due mandano avanti una storia da qualche tempo, anche se non sono molte le informazioni sulle tempistiche, anche se in alcune occasioni hanno deciso di raccontare il loro amore sui social, come quando Chiara Tarulli accogliendo il fidanzato Mario Macchiati dopo gli Europei dei mesi scorsi si è lasciata andare a una commovente dedica via social: “L’emozione che provo quando arrivi da me e mi abbracci dopo aver finito la gara equivale al vivere in un mondo fatto di gelati, cioccolato e caramelle.. Credo che per una ragazza vedere il proprio ragazzo raggiungere dei risultati così elevati sia uno dei momenti più emozionanti e gratificanti, a te, ai sacrifici, ai tanti momenti no ma ai tanti momenti sì” le parole dedicate dalla ragazza in un toccante post Instagram risalente a qualche mese fa.

Mario Macchiati e la gioia alle Olimpiadi 2024: “Abbiamo dimostrato di essere forti”

Oggi l’atleta azzurro proverà a regalarsi un sogno nel concorso di ginnastica artistica individuale maschile, il ginnasta classe 1999 spera in una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà sostenuto sicuramente dalla fidanzata

Mario Macchiati si è espresso così dopo i primi giorni di grandi risultati per la ginnastica artistica italiana alle Olimpiadi 2024: “Sicuramente siamo molto emozionati, i nostro obiettivo principale era quello di riuscire ad entrare nella finale a squadre, ci siamo riusciti e adesso, in questa gara, penseremo soprattutto a divertirci, ovviamente dando sempre il massimo e cercando di far capire il vero valore dell’Italia nel mondo, la nostra è una squadra forte e vogliamo dimostrarlo” ha detto prima della finale a squadre mentre oggi il ginnasta si giocherà le speranze di medaglia nell’individuale.