Marta Maragno, l’avventuriera che “detesta” la routine: quanti record tra passioni e sport estremi…

Marta Maragno è una delle protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, in onda questa sera martedì 15 ottobre su Raitre. Marta è considerata una delle donne più audaci e spericolate della sua generazione (è degli anni ottanta, ndr) perché è la prima donna a diventare istruttrice ufficiale della Federazione Italiana Fuoristrada. Un traguardo generalmente insolito e tipicamente maschile, ma Marta – che ha ereditato dal padre il suo spirito avventuriero e la passione per la guida sportiva – segue semplice il suo istinto.

Così Marta riscrive le regole della sua vita, dedicandosi a ciò che la appassiona davvero. Nata nel 1969 a Padova da una famiglia di imprenditori, si avvicina ai motori grazie al padre. La passione per il fuoristrada arriva con il tempo e dovrà fare un’opera di convincimento nei confronti del papà per ottenere la su prima moto.

Il viaggio indimenticabile con il papà Marta Maragno e l’illuminazione

Uno dei ricordi più belli di Marta Maragno è sicuramente il suo viaggio in Tunisia con papà, dove capisce chiaramente che la sua vita non può ristagnare nella ripetitività delle abitudini. Per lei, l’avventura dev’essere all’ordine del giorno, così una volta tornata a casa decide di partecipare alla più importante competizione mondiale in fuoristrada, il mitico Camel Trophy.

Dal fuoristrada al bungee jumping il passo sarà molto breve, Marta resta affascinata da qualsiasi novità che possa in qualche modo metterla alla prova. E anche in questo caso andrà a conquistare un piccolo grande record: sarà la prima donna a testare il bungee jumping, ma anche altri sport estremi come rafting e paracadutismo.

