Marta Viola torna come ospite a Io Canto Generation 2024, il talent dedicato a giovani cantanti condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. La giovane cantante è stata la vincitrice della passata edizione dove ha conquistato pubblico e giurati con interpretazioni che hanno lasciato il segno. Indimenticabile la sua versione di “My Heart Will Go On”, il brano portato al successo mondiale da Celine Dion, ma anche la ballad “Di Sole e d’Azzurro” di Giorgia. Durante la finalissima dello scorso anno, infatti, Marta Viola ha avuto la meglio su Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi, classificati al secondo e terzo posto, grazie a due esibizioni da pelle d’oca. Prima “Surrender” in coppia con la caposquadra Benedetta Caretta e poi con la struggente “All By Myself”.

A distanza di un anno torna come ospite e non nasconde la sua grande gioia ed emozione. “Sono felicissima ma serena” – ha detto la giovane cantante che può contare già su esperienze sia in Italia che all’estero.

Marta Viola, da Lo Zecchino D’Oro alla vittoria a Io Canto Generation

Il talento di Marta Viola non è mai passato inosservato. Proprio i genitori nel 2019 la iscrivono ad un provino per Lo Zecchino d’Oro e poco dopo inizia la sua gavetta e carriera. Poi la partecipazione a Io Canto Generation da cui ne è uscita vincitrice. Il padre Alessandro non nasconde: “ci abbiamo sempre creduto fin dall’inizio, visto il percorso, i giudizi e le standing ovation delle puntate precedenti, ma il livello era molto alto e il risultato tutt’altro che scontato. Alla fine è arrivata una grande soddisfazione soprattutto per Marta, che canta perché è appassionata e si sente bene sul palco”.

La vittoria a Io Canto Generation è stata una gioia immensa per la giovane cantante che ha commentato: “sono felicissima e soprattutto grata alla produzione del programma. Sono tranquilla e serena, ancora non posso crederci, è stata un’avventura incredibile”. Un ringraziamento particolare alla coach Benedetta Careta: “con lei ho condiviso questo palco”.