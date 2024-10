Io Canto Generation, Marta Viola che fine ha fatto l’ex vincitrice del talent di Gerry Scotti?

È tutto pronto per la nuova edizione di Io Canto Generation 2024 con tantissime novità sia in giuria, con l’arrivo di Iva Zanicchi che tra i coach in cui invece a portare la sua energia e solarità sarà Lola Ponce. Protagonisti assoluti, però, sono i giovanissimi concorrenti che si sfideranno a colpi di canzoni per vincere il talent di Canale5 condotto da Gerry Scotti e portare a casa non solo l’ambito premio ma anche la soddisfazione di essere il miglior talento tra i talenti. Ed ad proposito di trionfatori in molti si chiedono l’ex vincitrice Marta Viola che fine ha fatto?

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation. Nel talent di canale5 era nella squadra di Benedetta Caretta (anche lei vincitrice di una delle prime edizioni di Io Canto) Grazie all’interpretazione di All By Myself di Celin Dion si è portata a casa la vittoria convincendo tutti i giudici da Orietta Berti a Michelle Hunziker, da Al Bano a Claudio Amendola a darle il massimo, tutti 10. Anche il pubblico l’ha premiata ed oltre alla soddisfazioni del trionfo ha ottenuto un percorso di studi alla New York Film Accademy e la possibilità di incidere un singolo che verrà trasmesso dalle radio.

Marta Viola, chi è e che fine ha fatto l’ex vincitrice di Io Canto Generation: pronto il singolo in uscita

Marta Viola ha conquistato tutti a Io Canto Generation con la sua voce profonda e potente ma anche per la sua presenza scenica e maturità sul palco. Nata a Chieri in provincia di Torino 14 anni fa prima di approdare nel talent di Gerry Scotti aveva già partecipato ad altri format. Nel 2019 è concorrente dello Junior Eurovision Song Contest mentre nel 2021 gareggia ad All Toghether Now Kids. A Io Canto Generation entra a far parte della squadra di Benedetta Caretta e grazie alle sue esibizioni impeccabili in brani come Ti scatterà una foto, Vorrei che fosse amore e All By Myself conquista la vittoria finale. Il prossimo passo adesso è incidere un singolo grazie alla collaborazione con Radio 101 e chissà che non sia l’inizio di una sfolgorante carriera.