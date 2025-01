Si chiama Martina Tesanovic, la figlia di Barbara De Rossi nata dal matrimonio con Branko Tesanovic. L’attrice è stata sposata al coreografo serbo Branko Tesanovic dal 1995 al 2010 e dalla loro unione è nata la sola ed unica figlia. Ma chi è Martina, la figlia di Barbara De Rossi? Dalle poche informazioni trapelate sul conto di Martina Tesanovic possiamo dirvi che è una studentessa di psicologia ed è molto legata alla mamma al punto da tatuarsi l’iniziale del nome. Non solo, Martina sta seguendo anche le orme della mamma visto che ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo e della moda come modella. La ragazza è molto legata anche a Simone Fratini, il nuovo compagno e marito della mamma.

Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi/ "È nato tutto come una grande passione fisica"

Per quanto concerne la vita privata e sentimentale di Martina Tesanovic non sappiamo se la figlia di Barbara de Rossi è fidanzata oppure no, visto che non ci sono né foto né dettagli tale da supporre la presenza di un uomo nella sua vita.

Martina, la dolce confessione della figlia di Barbara de Rossi: “è la più bella di tutte”

Martina Tesanovic è molto legata alla mamma Barbara de Rossi. Le due trascorrono molto tempo insieme e l’attrice condivide sui profili social alcuni scatti e foto in compagnia dell’amatissima figlia. Non solo, la De Rossi quando è ospite in tv non perde occasione di parlare della figlia come quando da Monica Setta ha detto: “quando ho scoperto di essere incinta speravo fosse una femmina”. L’attrice desiderava una figlia femmina fantasticando sul rapporto che avrebbe avuto una volta cresciuta e a distanza di anni ha confessato: “non mi sono sbagliata, Martina è sempre stata la mia forza”.

Barbara De Rossi, chi è: "Con mio marito Simone facevamo l'amore tutto il giorno"/ "Ho sofferto in passato"

Anche Martina si è sempre pronunciata con parole di grande affetto per la mamma: “è la più bella di tutte. Con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio”. Un coraggio che Martina auspica di fare suo un giorno, visto che non nasconde di voler diventare forte quanto la mamma!