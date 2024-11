Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi nata dal matrimonio con Branko Tesanovic

Barbara De Rossi è non solo attrice ma anche mamma di una splendida figlia, Martina Tesanovic, alla quale è legatissima. L’attrice, che stasera sarà ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio su Rai 2 alle 23.30, ha vissuto importanti e travolgenti amori nel corso della sua vita, con anche due matrimoni alle spalle che purtroppo non sono andati a buon fine. Il primo è arrivato al fianco dell’operatore di macchina Andrea Busiri Vici, è durato solo due anni (dal 1988 al 1990) ed è naufragato in seguito ad alcune infedeltà dell’uomo da lei scoperte.

Il secondo matrimonio è invece arrivato al fianco del ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic: una lunga storia d’amore che li ha portati a sposarsi nel 1995, sino alla separazione sopraggiunta nel 2010 e annunciata dall’attrice. Da questa unione è nata la figlia Martina, classe 1995: lontana dal mondo dello spettacolo, ha intrapreso gli studi di Psicologia ed è legatissima non solo alla mamma, ma anche al suo nuovo marito, l’imprenditore Simone Fratini, sposato lo scorso anno.

Barbara De Rossi e la figlia Martina testimone del suo matrimonio

In un’intervista a Oggi è un altro giorno rilasciata nel febbraio 2021, Barbara De Rossi aveva parlato del suo ruolo genitoriale e svelato che la figlia vive ormai lontana da lei, conducendo una vita indipendente: “Io sono una mamma estremamente presente, non troppo perché comprendo i giovani. Lei è figlia unica, io sono una mamma che c’è. Da due anni viviamo lontane, lei ha 25 anni, ma io ci sono e potrà contare su di me per tutta la vita“.

A dimostrazione del loro rapporto viscerale è arrivata anche la decisione dell’attrice di volerla come testimone di nozze al matrimonio con Simone Fratini, celebrato lo scorso anno. “Lei Simone lo conosce da sempre, era felice – aveva raccontato a Storie di donne al bivio ricordando la loro unione – […] Con Martina ora ha un rapporto meraviglioso“.

