Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sospetti e critiche dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco perché

In attesa della messa in onda della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, sul web continua a scatenarsi la polemica. Gli spoiler delle pagine ufficiali del programma hanno annunciato che tra Gianmarco e Ciro, Martina ha scelto questo secondo. I due sono stati già avvistati insieme fuori dal programma e, a quanto pare, l’ex tronista avrebbe già conosciuto la famiglia di lui.

Chi è Bilal, cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Gloria e bacia Agnese

E mentre c’è chi parla di possibile convivenza per la coppia di Uomini e Donne, c’è chi invece critica la scelta di Martina De Ioannon, ritenendola “una commedia” e, per questo, finta. Negli ultimi giorni sono circolate voci secondo le quali Ciro e Martina si conoscevano già prima del programma. Ad alimentarle, le parole dell’ex fidanzato della tronista, Raul Dumitras, che alla scelta ha così reagito: “Non chiedetemi cosa ne penso, cosa ne posso pensare? Era scontato, ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così”.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 21 gennaio 2025/ Gianmarco tronista: Francesca pronta a scelta?

Martina De Ioannon nel mirino della polemica del web per Gianmarco

A questi sospetti vanno aggiunte le critiche del web per il comportamento avuto da Martina nei confronti di Gianmarco, soprattutto nella loro ultima esterna. Secondo molti telespettatori, la tronista avrebbe illuso il corteggiatore, baciandolo quando già sapeva che la sua scelta sarebbe stata un’altra. “Potevi evitare molte cose con Gianmarco, tipo baciarlo in montagna visto che avevi scelto Ciro dalla prima esterna, dai su, fino all’ultimo a illuderlo!”, ha scritto un utente. E ancora: “Il trono di Martina è stato bello grazie alla presenza di Gianmarco. Se Martina è convinta della sua scelta buon per lei. Personalmente penso che abbia perso l’occasione della sua vita. Il mondo è pieno di teatranti, mentre sono pochi i veri uomini che brillano di luce propria!”