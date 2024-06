Greta Rossetti: “Non ho tradito nessuno…”/ La replica all’ex Grande fratello, Sergio D’Ottavi

Greta Rossetti replica alla accusa non troppo velata di un tradimento commesso in amore da parte dell’ex Grande fratello 2024, Sergio D’Ottavi.

Greta Rossetti e il botta a risposta a distanza con Sergio D’Ottavi dopo che i due si sono lasciati

I due giovani si erano conosciuti per la prima volta nel reality della Casa per poi innamorarsi e dare vita alla coppia ormai scoppiata che ha appena avuto fine con tanto di annuncio social. A rivelare il triste epilogo per i fan é uno sfogo che Sergio D’Ottavi registra via Instagram stories, dove non troppo velatamente fa riferimento ad un presunto tradimento da parte della fidanzata Greta Rossetti, mai ammesso da lei, con allusione esplicita al termine “scappatella” senza però entrare nei dettagli.

La replica di Greta Rossetti al j’accuse di Sergio D’Ottavi

Un’uscita pesante da parte di Sergio D’Ottavi che ha scatenato l’inferno intorno alla povera Greta Rossetti. Sergio, dopo essersi accorto del putiferio che aveva scatenato col al sua “storia” ha fatto dietrofront, ha cancellato il messaggio pubblico per poi postare una nuovo messaggio. Il gieffino si è detto dispiaciuto del fatto che i fraintendimenti relativi alle sue dure parole abbiano intaccato la reputazione di Greta Rossetti che da parte sua non ha tardato comunque a replicare alle accuse dell’ex fidanzato.

La giovane influencer nel dettaglio, in uno stato pubblicato via social, si è mostrata piuttosto turbata per come l’ha dipinta Sergio D’Ottavi e per gli insulti che le sono stati rivolti dai fans. Si è mostrata matura nella sua reazione, ponderata, forse un pò come auto difesa e ha replicato seccamente, smentendo ovviamente tutto, ma senza scadere al livello di Sergio, che da parte sua ha mostrato di essere ferito ma ancora tremendamente innamorato.

“Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me – fa sapere la mora influencer per poi proseguire ancora-. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle. -e poi nel messaggio di dominio pubblico si legge ancora-. Resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati. Ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché io non sbaglio presa dalla rabbia”.

