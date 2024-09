Massimo Bagnato chi è il concorrente di Tale e Quale Show? Dagli inizi con Maurizio Costanzo a Zelig

Manca pochissimo al debutto di Tale e Quale Show 2024, Carlo Conti è pronto ad animare il venerdì sera di Rai1 con 11 concorrenti uno più talentuoso dell’altro che si sfideranno a colpi di imitazioni e tra di loro ci sarà anche Massimo Bagnato, chi è? Non si tratta di un volto sconosciuto ma di un noto attore ma soprattutto imitatore che ha iniziato la sua carriera nel lontano 1990 grazie all’intuizione di Maurizio Costanzo. Nato a Roma nel 1973, ha dunque 51 anni e sin da piccolo si è cimentato nelle imitazioni.

La carriera di Massimo Bagnato decolla sul finire degli anni ’90 quando entra a far parte del cast fisso del Maurizio Costanzo Show. A tal proposito in un’intervista a SuperGuidaTv ha ricordato il celebre conduttore con parole piene di stima e riconoscenza: “Devo dire grazie perché è stato un grande talent scout. Non ha mai avuto timori nel rischiare e nel mio caso pur avendo una cifra non sense mi sono trovato a mio agio in quel salotto…”. Nel corso degli anni ha preso parte a trasmissioni come Quelli che il calcio; Zelig Off; Zelig; Colorado; I soliti ignoti; 100%; Bar Stella.

Moglie Massimo Bagnato, chi è? Mistero anche sui figli del concorrente di Tale e Quale Show

Da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, Massimo Bagnato ha una moglie e dei figli ma non sono note altre informazioni al riguardo. In alcune interviste rilasciate l’attore e imitatore ha sempre sviato sull’argomento ed anche sui suoi profili social, dove non è molto attivo, non compaiono scatti e foto con loro. Della sua nuova esperienza come concorrente di Tale e Quale Show 2024, invece, Massimo Bagnato ha parlato in un’intervista a SuperGuidaTv dicendosi pronto e carico per cimentarsi nelle imitazioni ma anche emozionato: “In Rai si respira un clima familiare e paradossalmente c’è molta più emozione. E poi nel caso di Tale e Quale Show l’emozione è anche doppia perché si è in diretta e non si può sbagliare…”