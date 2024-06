Massimo e Maria Letizia Benenato, figli di Franco Franchi/ “Quando nacqui, papà controllò subito che fossi..”

CHI SONO I FIGLI DI FRANCO FRANCHI: “CON LUI A CASA, UNA FESTA CONTINUA”

Massimo e Maria Letizia Benenato, figli di Franco Franchi: chi sono e quale ricordo hanno del padre i due eredi del comico che, per tanti anni, ha dato vita assieme a Ciccio Ingrassia di una delle più entusiasmanti coppie comiche del mondo dello spettacolo italiano? Questa sera “Techetechete’” dedica su Rai 1 una nuova puntata monografica ai due attori originari di Palermo e quindi i riflettori si riaccenderanno anche sul loro privato, probabilmente meno noto ai fan e al grande pubblico: e se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo alzato il sipario sulla vita sentimentale di Franco Franchi, qui scopriamo invece qualcosa di più su Massimo e Maria Letizia Benenato, oltre che sul loro tenero ricordo del padre, scomparso più di trent’anni fa.

Per scoprire chi sono Massimo e Maria Letizia Benenato, figli di Franco Franchi (che per l’anagrafe era Benenato, appunto), dobbiamo raccontare del matrimonio del padre con Irene Gallina, la donna che conosceva praticamente fin da piccolo e nel cui cuore fece breccia negli Anni Cinquanta quando era tornato in Sicilia: dal loro matrimonio nacquero Maria Letizia Benenato, la primogenita, nel luglio del 1961, e poi ecco il piccolo di casa, ovvero Massimo, nato invece nel maggio del 1965. Nonostante soprattutto il secondo sia apparso varie volte in tv, e comunque entrambi abbiano rilasciato diverse interviste in questi anni, non conosciamo molto della loro vita privata: tuttavia su Massimo possiamo dire che, in qualche modo, ha seguito le orme paterne cimentandosi nella musica e la pittura, diventando poi un apprezzato scrittore di romanzi.

MASSIMO E MARIA LETIZIA BENENATO, “ECCO COME PAPA’ CHIESE A MAMMA DI…”

Massimo e Maria Letizia Benenato, figli di Franco Franchi, come accennato, hanno avuto spesso modo di raccontare in televisione o alla stampa qualche aspetto meno conosciuto del papà o anche quadretti di vita famigliare: “Quando papà non lavorava e stava a casa, era una festa continua, e l’atmosfera si impregnava magicamente di allegria e spensieratezza” aveva rivelato una volta Massimo Benenato, accennando a un clima di condivisione e a serate divertenti anche assieme alla famiglia Ingrassia, con la quale i rapporti sono rimasti ottimi al di là degli screzi umani e professionali che Franco e Ciccio ebbero nella carriera. “Cosa mi ha insegnato papà? Valori come l’umiltà e il rispetto verso tutto e tutti. Aveva una mentalità aperta e una visione d’insieme molto ampia”.

Nelle storie e i ricordi di Massimo e Maria Letizia Benenato, figli di Franco Franchi, abbiamo potuto anche scoprire com’era nata la storia d’amore con Irene Gallina: “Si conoscevano da quando lei aveva 13 anni, frequentavano lo stesso panificio dove mio padre aveva lavorato da bambino (…) E a lui venne in mente di avvicinarsi e dirle ‘Io e te ci dobbiamo sposare!’…” aveva raccontato, aggiungendo la reazione sorpresa dalla mamma alla proposta. C’è anche un curioso aneddoto: “Sono nato mentre papà era a Madrid a girare ‘I due toreri: aspettava da tanto un figlio maschio e, giunta la notizia, prese la macchina, perché aveva la fobia del volo, per raggiungerci in Sicilia… Poi, una volta arrivato, abbassò il pannolino per controllare che fossi maschio”.











