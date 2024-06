Franco Franchi, com’è morto e perchè ha litigato con Ciccio Ingrassia?/ Le accuse di mafia e la malattia…

Franco Franchi, chi era e cosa ricordiamo oggi dell’indimenticabile duo comico che l’attore siciliano aveva formato assieme al suo sodale, Ciccio Ingrassia? Questa sera, nel nuovo appuntamento con “Techetechete’” che ci accingiamo a vedere su Rai 1, la puntata monografica del format che pesca a piene mani dagli archivi del servizio pubblico (e firmata da Giulio Calcinari) ci racconterà attraverso gli sketch e le loro incursioni sul grande schermo la carriera di Franco e Ciccio. Ma cosa sappiamo di questa coppia comica tutta siciliana in cui Franco Franchi era certamente il più esuberante dei due e delle liti (presunte o tali) che i due avrebbero avuto nel corso del loro fortunato sodalizio?

Franco Franchi, pseudonimo di Francesco Benenato, è venuto a mancare 31 anni fa: nato a Palermo nel 1928, l’attore, comico e anche cantante ci ha lasciato quasi undici anni prima del suo concittadino Francesco Ingrassia (di cui parliamo oggi in un altro pezzo), dando vita a uno dei sodalizi non solamente comici ma anche artistici in senso lato, oltre che umani, più longevi e di successo della scena nostrana. Infatti i due si esibirono per la prima volta insieme nel 1954, dando origine a una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo, con oltre cento pellicole nel loro curriculm, svariate apparizioni in televisione e a teatro. Tanti anni assieme prima che Franco Franchi, pur più giovane di Ciccio, morisse nel dicembre del 1992 a Roma.

FRANCO FRANCHI E LE ACCUSE DI MAFIA: PROSCIOLTO DA OGNI ACCUSA PERCHE’…

Se della carriera e delle sterminate produzioni che hanno visti protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia si potrebbero scrivere diversi saggi, e comunque c’è un repertorio di documenti video da cui ha attinto la stessa puntata di “Techetechete’” di questa sera, meno conosciuti sono gli ultimi anni e alcune polemiche attorno alla figura dell’attore palermitano. Innanzitutto, nel 1989 il giudice Giovanni Falcone aveva inviato un avviso di garanzia al diretto interessato nell’ambito di una inchiesta che sarebbe poi sfociata in un maxi-processo per mafia: l’accusa, nata in base alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parlava di incontri tra l’artista e alcuni boss a Catania. Circostanze confermate dallo stesso Franchi di cui, tuttavia venne provata l’assoluta estraneità da qualsiasi addebito, tanto che l’attore fu poi prosciolto da ogni accusa.

PERCHÈ HANNO LITIGATO FRANCO FRANCHI E CICCION INGRASSIA?

Le liti e le divergenze artistiche tra Franco Franchi e Ciccio Ingrassia erano invece cosa nota: dalla metà degli Anni Settanta, infatti, i due si separarono cominciando a recitare da soli, anche se poi dopo quasi otto anni di iato tornarono assieme per alcuni progetti e poi parteciparono anche a programmi delle allora reti Fininvest. Anche se i due non svelarono mai i motivi, la separazione probabilmente fu dovuta al fatto che Ciccio non amasse (come riporta un pezzo de ‘il Giornale’) “l’egocentrismo del collega”, mentre a sua volta Franco non amasse certi aspetti caratteriali dell’amico.

LA MALATTIA DI FRANCO FRANCHI: ECCO COM’È MORTO NEL 1992

Ma com’è morto Franco Franchi? Fatali la malattia con un attacco cardiaco nel luglio del 1992 (“Sono stato in paradiso, ma non mi hanno voluto”) e poi il peggioramento delle condizioni di salute per via della cirrosi epatica che portò alla morte dell’attore il 9 dicembre, a 64 anni, in una clinica romana dove era stato ricoverato. Il suo collega e partner lo seguirà nel 2003 chiudendo un capitolo irripetibile del mondo della comicità italiana.

LITE TRA FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA: COS’ERA SUCCESSO?

Come accennato , non sono mai state rese note da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia le motivazioni alla base delle loro liti negli Anni Settanta e di quella che fu per entrambi una ‘biforcazione professionale’, pur senza acrimonia e forse fisiologica in una “coppia” come la loro. Tra reciproche punzecchiature (il primo rinfacciò al secondo alcuni ruoli in produzioni cinematografiche, Ciccio invece ironizzò su una svolta da ‘cantante’ di Franco) e reunion, i due ebbero vari periodi di separazione. Mentre Franchi si dedicò sempre allo stesso genere di film, Ingrassia sentì il bisogno di dedicarsi anche a parti drammatiche, finendo anche col lavorare con registi importanti quali Federico Fellini ed Elio Petri.

Dopo un primo ‘iato’, la coppia ebbe un riavvicinamento nel 1974 quando proprio Ciccio Ingrassia scelse Franco Franchi per recitare in un suo film, “Paolo il freddo”: nel frattempo questi però continuò le incursioni nel mondo della musica, pubblicando anche brani di discreto successo. Insomma, nonostante le accuse di “megalomania” e di “arroganza”, si può dire che i dissidi tra di loro furono all’ordine del giorno anche se la scelta artistica dei due attori, dopo il periodo aureo dei loro primi film, era fatta: “Il genere comico-parodistico stava stretto a papà”, raccontò Giampiero Ingrassia a ‘La Verità’, spiegando che questa era una delle ragioni delle loro discussioni oltre che della separazione. “Mio padre voleva fare film comici ma di un certo spessore, mentre Franco voleva che continuassero così. Ed è stata una cosa che poi hanno pagato”.











