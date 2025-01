Massimo Gentili è tra i finalisti di Io Canto Senior 2025 e Durante l’ultima puntata Massimo è tornato sul palcoscenico per esibirsi sulle note di “Miserere” stupendo il pubblico e conquistando ancora una volta la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola. Un’esibizione pazzesca che è stata “premiata” con la standing ovation del pubblico e Gerry Scotti che ha sottolineato la bravura del concorrente. Poi l’impiegato 60enne di Cecina è tornato sul palcoscenico per duettare con la caposquadra Lola Ponce sulle note di “Vivo per lei” di Andrea Bocelli e Giorgia.

“Che meraviglia” dice Gerry Scotti – “è bello sentirsi una come Lola Ponce che ha girato il mondo, sta tremando e sembra una delle nostre ragazzine”. Il voto della giuria: Claudio Amendola e Fabio Rovazzi “allora molto bene, Lola mamma mia quanta roba oggi, è stato bellissimo. Andando avanti sempre di più questa canzone, ad un certo punto ho detto la canta normale, era quasi un pò rauco, poi nel primo attacco c’è stata una piccolissima incertezza e si è ripreso subito la comfort zone. 17 per noi”. “E’ stato molto bravo, lo abbiamo apprezzato, abbiamo dato 16” – il voto di Orietta Berti e Iva Zanicchi.

Massimo Gentili: da Cecina alla vittoria di Io Canto Senior 2025?

Massimo Gentili è tra i concorrenti finalisti della nuova edizione di “Io Canto Senior“ ed è pronto a giocarsi la finale che decreterà non solo la vittoria, ma anche colui che potrà portarsi a casa il montepremi di 30 mila euro. Puntata dopo puntata il talento di Massimo è sempre più venuto fuori con esibizioni che hanno lasciato il segno facendo incetta di voti altissimi da parte della giuria.

Siamo alla resa dei conti, pur ricordandosi che è sempre un gioco, ma va detto che Massimo è sicuramente tra i concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione del programma. Che dire: chissà che non possa essere proprio Massimo a trionfare portandosi così a casa il montepremi finale.

