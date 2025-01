Protagonista della prima puntata di Boss in incognito – questa sera, 13 gennaio 2025 su Rai Due – sarà la Mastrototaro Food di Mauro Mastrototaro. Un’azienda leader nel settore dei prodotti agricoli si per quanto riguarda la produzione che in riferimento della lavorazione. Parliamo di una filiera corta, situata a Bisceglie (Puglia), con una storia trentennale nel settore e che negli anni è riuscita ad affermarsi con i propri prodotti locali non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero.

Chi è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza/ Boss in incognito: "Vivo di sole anche..."

Scopriamo dunque chi è la Mastrototaro Food, l’azienda protagonista nella prima prima puntata di Boss in Incognito che questa sera – 13 gennaio 2025 – torna ad intrattenere il pubblico di Rai Due con una imperdibile prima puntata. Come racconta Il Messaggero, parliamo di un’impresa con ben 50 dipendenti stimati ma che arrivano fino a 100 nei periodi di alta stagione dove appunto la necessità di manodopera e forza lavoro è maggiore. Peculiarità di punta è la realizzazione di vasetti dalle diverse tipologie che chiaramente sono realizzati con prodotti agricoli di propria produzione; un esempio è il pesto alle spezie, specialità della Mastrototaro Food.

Boss in incognito 2024, puntata 18 novembre (replica)/ Gerardo Acampora di Megic Pizza

Mastrototaro Food, l’azienda protagonista a Boss in Incognito: leader nella produzione agricola made in Italy

Il volume degli affari è un indicatore rilevante nel merito del peso aziendale e per la Mastrototaro Food parliamo di un circolo economico pari a circa 5 milioni di euro annui. Un fattore numeri che rispecchia l’efficienza e il valore dal punto di vista produttivo, pari a circa 900mila grammi di ortaggi, distribuiti a km zero e per l’appunto derivanti da coltivazioni proprie.

Scopriamo chi è la Mastrototaro Food della prima puntata di Boss in Incognito – 13 gennaio 2025 – grazie a quanto racconta la stessa azienda nella descrizione presente online, precisamente su Linkedin. “La nostra azienda vanta un’esperienza trentennale nella preparazione e conservazione di conserve e sott’olio utilizzando una ricetta originale”. Dunque, fiore all’occhiello della produzione made in Italy con prodotti unici e soprattutto con metodi di lavorazione all’avanguardia che hanno reso l’azienda di Mauro Mastrototaro leader nel settore.

Boss in incognito 2024, puntata 11 novembre (replica)/ Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts