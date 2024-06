Mateo Retegui, l’attaccante italo-argentino ha una fidanzata?/ Niente ‘Wag’ agli Europei 2024…

Questa sera ci attende l’appuntamento sicuramente più importante del cammino agli Europei 2024. L’Italia è all’ultima spiaggia; vincere contro la Croazia significherebbe staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta ma attenzione, perché le stesse ambizioni riguardano anche gli avversari. Mister Spalletti potrebbe decidere di affidarsi a Mateo Retegui; centravanti del Genoa italo-argentino che lo scorso anno ha deciso di sposare la causa azzurra ‘grazie’ a Roberto Mancini.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Mateo Retegui? Il mondo del gossip spesso e volentieri investe anche la sfera calcistica e la lente d’ingrandimento della cronaca rosa cerca puntualmente di scovare le liaison oltre il rettangolo di gioco. Il centravanti della nazionale italiana, a quanto pare, lascerà delusi gli appassionati di trame sentimentali: nel suo cuore non sembra esserci una fidanzata o semplicemente riesce ad essere tanto discreto da ‘nasconderla’ alla curiosità dei media.

Mateo Retegui, la vita privata dell’attaccante tra riservatezza, possibile fidanzata e rapporto con la sorella Greta

Nessuna traccia di una fidanzata spulciando i social di Mateo Retegui, per la spedizione in Germania per gli Europei 2024 l’attaccante non potrà dunque contare sul tifo aggiuntivo della propria ‘Wag’, ma di certo avrà dalla sua l’amorevole famiglia che sempre lo accompagna in ogni suo percorso di vita. L’amore è infatti comunque presente nella quotidianità di Mateo Retegui, seppur non dedicato ad una possibile fidanzata. L’attaccante stravede per sua sorella Micaela; anche lei una sportiva, precisamente una celebre e talentuosa hockeista. Un ‘gigante’ dal cuore d’oro, El Chapita pubblica spesso sui social anche gli altri due ‘amori’ della sua vita: i suoi cani Greta e Mia.











