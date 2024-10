Matrimonio a Prima Vista 2024, le anticipazioni della 5a puntata su Real Time

Questa sera 16 ottobre 2024 su Real Time torna l’atteso appuntamento con Matrimonio a Prima Vista, ormai giunto alla sua quinta puntata. Si riaccendono, dunque, i riflettori sulle tre coppie che quest’anno hanno accettato di sottoporsi all’esperimento sociale in cui, persone che non si sono mai viste prima, decidono di sposarsi in virtù della selezione fatta da tre esperti. In questa edizione le coppie protagoniste sono Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Chiara Maderna e Pietro De Luca, Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024/ Confessioni hot e attrazione alle stelle

Dopo la prima puntata con la celebrazione del matrimonio, le coppie sono volate in luna di miele dove hanno iniziato a conoscersi. Poi, nella scorsa puntata, ha avuto il via il vero banco di prova: la convivenza. Cosa accadrà nel corso della quinta puntata?

Cosa accadrà alle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024 nella quinta puntata

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024, per la puntata di stasera, ci svelano che Erik e Valentina festeggeranno il compleanno della novella sposa, che compie 30 anni. Erik deciderà di stupirla prima con un dono molto romantico e ragionato, poi con una festa: tutto sarà un grande successo e porterà Valentina a fare importanti apprezzamenti sul marito.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024/ Scatta la prima "promessa" dopo che...

Anthony e Asia hanno finalmente consumato il matrimonio, cosa della quale lui si dice entusiasta. Una volta tornati a Bergamo, i due iniziano la convivenza a casa di Anthony ed è lì che la sposa scopre la particolare passione del marito per le galline imbalsamate, che colleziona. Motivo per il quale decide di farle sparire dall’abitazione. Chiara e Pietro, infine, sono l’unica coppia che non ha ancora consumato il matrimonio. Le ha qualche momento di sconforto, sentendosi poco apprezzata e corteggiata dal marito, a cui organizza una festa per il suo compleanno che, però, non va benissimo.

Chiara Maderna e Pietro De Luca si lasciano a Matrimonio a prima vista 2024?/ Malumori dopo la luna di miele

Come vedere Matrimonio a Prima Vista in streaming

Non mancheranno, dunque, festeggiamenti e momenti di crisi per le tre coppie nel corso della nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che, ricordiamo, è visibile su Real Time, in prima serata, ma può essere vista anche in streaming, attraverso il sito di Real Time. Infine, per coloro che dispongono di abbonamento a Discovery+, la puntata di questa sera è già disponibile e lo è, in anteprima, anche la prossima.