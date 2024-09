Mattia Lucarelli, figlio dell’ex calciatore Cristiano, e Federico Apolloni sono stati condannati per violenza sessuale nel giugno scorso all’esito di un processo con rito abbreviato scaturito dalle indagini dopo la denuncia di una studentessa 22enne. I due giovani, entrambi calciatori del Livorno, erano finti alla sbarra con la pesantissima accusa e ora sono emerse le motivazioni della sentenza.

Angelika Hutter, travolse famiglia con auto: verso patteggiamento/ Ira parenti: "Ergastolo solo per noi"

A riportarle è l’Ansa, secondo cui il gup di Milano, Roberto Crepaldi, avrebbe messo nero su bianco che “non si è trattato di un disinteressato momento di goliardia (…) ma di una vera e propria azione collettiva volta a carpire il consenso della persona offesa ad atti sessuali con il maggior numero di loro, nonostante la piena consapevolezza dello stato di alterazione” della stessa.

Roma: case statali affittate a 100 euro al mese/ Demanio: "Affittuari lì da decenni, impossibile cacciarli"

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, il gup: “Non una goliardata, ma stupro di gruppo”

Il giudice dell’udienza preliminare avrebbe così precisato che quanto contestato ai due giocatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sarebbe “uno stupro di gruppo” e non una goliardata. Secondo l’accusa, avrebbero abusato della 22enne consapevoli delle sue condizioni alterate e per questo, imputati di violenza sessuale di gruppo, sono stati condannati a una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

I fatti oggetto del processo risalirebbero alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 dopo una serata in discoteca, teatro della presunta violenza l’abitazione di Mattia Lucarelli nel capoluogo lombardo. Altri tre giovani, amici dei due calciatori, sarebbero stati condannati a pene più lievi: come ricostruisce ancora Ansa, sarebbero destinatari di condanne che vanno dai 2 anni e 5 mesi ai 2 anni e 8 mesi di carcere perché secondo il giudice, sebbene fossero in un’altra stanza, non può dirsi escluso un loro coinvolgimento.

Johnny Gaudreau investito e ucciso in bici con il fratello/ Video: la moglie è incinta del terzo figlio