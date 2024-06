Mia Rusthen in coma, incidente in Superbike/ Come sta? “Condizioni stabili” (oggi 16 giugno 2024)

MIA RUSTHEN IN COMA DOPO INCIDENTE IN SUPERBIKE

Arriva una brutta notizia dal circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove questo weekend era in programma il Gp Misano per la Superbike: un fine settimana che riguardava anche le gare femminili, il Women’s Circuit Racing World Championship iniziava proprio oggi e sarebbe dovuta essere una giornata di grande festa, perché questo Mondiale femminile veniva inaugurato per la prima volta. Purtroppo, la norvegese Mia Rusthen è stata coinvolta in un brutto incidente.

Ricoverata immediatamente presso l’ospedale Bufalini di Cesena, Mira Rusthen è attualmente in coma farmacologico come apprendiamo dalle dichiarazioni rilasciate dalla famiglia. Nella nota si legge che Mia Rusthen è in “coma indotto”: ha subito un intervento chirurgico volto ad alleviare la pressione intracranica con lo scopo di eliminare un’emorragia. La famiglia è positiva, perché ha ascoltato il parere dei medici che hanno in cura la ventiduenne pilota norvegese.

IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA

Il risultato dell’operazione è stato ritenuto soddisfacente, si legge sempre nel messaggio diffuso via social che “la pressione nel cervello si è stabilizzata e i suoi segni vitali sono stabili”. La famiglia termina dicendo che Mia Rusthen è già da prima di questo incidente la donna più tosta del mondo, ma che in ogni caso tutti i messaggi di affetto e l’amore ricevuto significano tutto, e dunque c’è un ringraziamento per chi si è interessato delle condizioni della pilota Superbike. Anche noi ci uniamo a questi messaggi, con la speranza che Mia possa riprendersi presto e magari tornare quanto prima a fare quello che ama, ovvero correre sulla sua moto, anche se ovviamente in questo momento la cosa più importante è che possa tornare cosciente e a farsi riabbracciare dai suoi cari.











