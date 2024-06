Michael Mosley, il giornalista della BBC è morto forse per un malore/ “Si è perso ed è caduto in un dirupo”

Emergono nuovi dettagli in merito alla morte di Michael Mosley, il giornalista della BBC che è stato rinvenuto privo di vita sull’isola di Symi, in Grecia, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. I soccorritori lo hanno cercato a lungo, ma soltanto a distanza di una settimana le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del cadavere. È dopo di ciò che, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono iniziate le indagini sulla causa del decesso. Nessuna pista è stata esclusa e tuttora non si hanno delle certezze.

Poco prima della scomparsa Michael Mosley era nella spiaggia di Agios Nikolaos con la moglie Clare Bailey, poi aveva deciso di allontanarsi verso la struttura in cui alloggiavano. Lì, tuttavia non è mai arrivato. Lo scenario più plausibile è che il sessantasettenne, camminando da solo, si sia perso. Alcune videocamere di sorveglianza della zona infatti lo hanno immortalato in paese, in un’ora di punta col sole cocente, mentre si copriva con un ombrellino. Il tragitto sarebbe poi proseguito in mezzo alla natura dell’isola, su una collina. È proprio in quel tratto che potrebbe avere accusato un malore ed essere precipitato nel dirupo in cui poi è stato ritrovato morto.

La testimonianza della moglie di Michael Mosley sulla sua misteriosa morte

A parlare di quelle che potrebbero essere state, secondo gli inquirenti, le ultime ore di vita di Michael Mosley, è stata la moglie del giornalista della BBC, Clare Bailey, che è tra l’altro una dottoressa. La donna non riesce a superare il dolore per quanto accaduto in quello che doveva essere un momento di relax in famiglia. “Pare che fosse quasi riuscito a farcela, ad arrivare a destinazione. Aveva fatto una scalata incredibile, poi però ha preso la strada sbagliata ed è crollato dove non poteva essere facilmente visto dalla vasta squadra di soccorritori che lo cercava”, ha raccontato.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia morto sul colpo per un malore o a causa delle ferite riportate nella caduta, oppure se sia rimasto in vita per molto senza che nessuno riuscisse a trovarlo. Sul suo corpo sono stati disposti l’autopsia e gli esami tossicologici per saperne di più.











