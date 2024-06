Michel Platini contro Ceferin/ “La Superlega è il futuro del calcio” (20 giugno 2024)

MICHEL PLATINI CONTRO CEFERIN, LA SUPERLEGA È IL FUTURO DEL CALCIO

Ha brutte sensazioni per il futuro del calcio e ne ha parlato a Le Figaro l’ex presidente della Uefa Michel Platini che ha sottolinea, in una lunga intervista, le problematiche del calcio attuale e di come Fifa e Uefa rischiano seriamente di lasciare spazio alla Superlega. L’ex pallone d’oro ha approfondito la questione sottolinea come le mosse di Alexander Ceferin (attuale presidente Uefa) stiano allontanando definitivamente il calcio da ogni tipo di romanticismo e rischino di aprire la strada ad una Superlega che, per lui, sembra essere il prossimo passo del calcio mondiale. Platini ha specificato che la riforma delle competizione europee per club sia stato solo un modo per distribuire meglio i soldi e le partite per i top club che rovinerà inevitabilmente quella che è considerata la competizione più importante a livello europeo. Secondo Platini la goccia che farà traboccare il vaso sarà la sentenza della Corte Europea che ha deciso che Uefa e Fifa non avranno più il monopolio delle competizioni aprendo la strada proprio ad un’eventuale Superlega.

MICHEL PLATINI CONTRO CEFERIN, FIFA E UEFA SPARIRANNO

Michel Platini ha aggiunto che, tra dieci anni, Fifa e Uefa non esisteranno più o avranno solo un ruolo marginale nella gestione delle federazioni con il club che saranno sempre più autonomi per massimizzare le entrate e i profitti provenienti che quello che sta diventando un mondo dove investire per guadagnare grandi somme. Questa è anche l’idea di le Roi che ha descritto il mondo del calcio puro business con club e calciatori che stanno sempre più diventando delle aziende in grado di produrre e fare girare enormi quantità di denaro sul mercato. Ha poi concluso il suo intervento parlando del suo futuro e della prossima apertura di un museo che celebri il mondo dello sport con un’ovvia concentrazione sul calcio e l’immigrazione, tema al quale è molto legato per via del passato della sua famiglia e della sua carriera da “giramondo”.











