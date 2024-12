Michela Vittoria Brambilla, nata a Lecco nel 1967, è una politica e attivista italiana nonché volto noto della TV avendo condotto nel corso della sua carriera una serie di programmi televisivi. Nel suo impegno politico e da attivista, Michele Brambilla è diventata famosa e nota è più per il suo impegno concreto a favore degli animali. La Brambilla è infatti presidentessa della lega italiana difesa animali e ambiente, della quale è anche fondatrice. Nel corso del suo impegno, la politica ha combattuto attivamente contro alcune pratiche come l’abbandono degli animali, la caccia, gli allevamenti intensivi e molto altro ancora. Nel 2010, inoltre, ha fondato insieme ad Umberto Veronesi il movimento la coscienza degli animali, che si propone di abbattere i cerchi, gli zoo, la caccia, e di tutelare qualsiasi specie vivente.

Oltre all’attività politica e di attivista, Michela Vittoria Brambilla ha alle spalle anche un’intensa carriera da modella, avendo partecipato anche alle selezioni di Miss Italia. Inoltre è in possesso del tesserino da giornalista pubblicista dopo aver svolto per alcuni anni la professione di cronista. Cosa sappiamo invece della vita privata della politica lombarda, che figura eclettica e spesso discussa?

Michela Vittoria Brambilla, marito e figli della politica e attivista

Michela Vittoria Brambilla è sposata con Eros Maggioni, con il quale si è unita in matrimonio l’11 luglio del 2012 con una cerimonia intima, molto discreta, celebrata a Taverna in municipio. “È stato tutto molto riservato, come volevano gli sposi” aveva spiegato proprio il sindaco del paese. La coppia, dopo essersi legata davanti alla Legge, si è trasferita in Brianza e vivere insieme ai tre figli. Il primo, nato nel 2005, si chiama Vittorio Edoardo ma negli anni a seguire ne sono nati altri due: Stella Sofia nel 2014 e Leonardo nel 2017. Insieme a loro, tantissimi amici animali: gatti, cani, galline e cuccioli di ogni specie.