Michele Longobardi: doppia esterna a Uomini e Donne

Michele Longobardi protagonista della puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre 2024 durante la quale, oltre ad aver dato spazio a Gemma Galgani e al bacio con Valerio, Maria De Filippi ha fatto il punto della situazione sul trono di Michele. Il tronista è partito in quarta con le sue corteggiatrici tra le quali sembra essere stato colpito in modo particolare dalla bellissima Amal che, dopo la prima esterna, aveva speso belle parole per il tronista. “È molto simpatico, ha una dote, riesce a farti sentire a tuo agio, mi sono sentita subito in confidenza. Mi sono sentita bene”, aveva detto la corteggiatrice.

Maria Grazia: chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ Ballo con Alessandro in studio e...

Amal, inizialmente scesa per Alessio, pur non avendo chiuso le porte ad un eventuale appuntamento con quest’ultimo, è uscita nuovamente con Michele il quale, in studio, non nasconde di essere molto interessato a lei. A sorpresa, però, Michele spiega di essere rimasto colpito anche da Sofia.

Le parole di Michele Longobardi su Amal e Sofia a Uomini e Donne

Il momento dedicato al trono di Michele Longobardi inizia con l’esterna tra il tronista e Amal. “Avevo paura di non avere argomenti con lei, essendo più piccola di me, ma non è stato così. Pensavo fosse una tipa sulle sue, impostata, invece no”, dice Michele in studio che fa intendere di essere felice delle corteggiatrici che sta conoscendo. Durante il confronto con Amal, Michele comincia a parlare anche di sofia spiegando di essersi ricreduto su di lei. Prima di continuare, però, Maria De Filippi lo interrompe e fa entrare in studio proprio la diretta interessata.

Gabriele e Sabrina dormono insieme: racconto a Uomini e Donne/ Alessia svela un retroscena

“Non era il mio prototipo fisicamente ma tra 20 ragazze, quella che mi ha colpito di più dopo averla sentita parlare è stata proprio lei”, dice il tronista che ammette di preferire Sofia ad Amal scegliendo anche di ballare con la prima. “Lo vedo sinceramente preso da Amal. Non dico che parto svantaggiata però…”, ammette la corteggiatrice.