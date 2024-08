Michelle Impossible & Friends, anticipazioni puntata in replica oggi 1 agosto 2024 su Canale 5

Questa sera, 1 agosto 2024, Mediaset ripropone Michelle Impossible & Friends, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e ricco di ospiti. Nel particolare, ad andare in onda è la terza edizione, dunque quella andata in onda pochi mesi fa, ancora una volta composta da tre puntate, a cadenza settimanale. Questa sera verrà dunque proposta in replica la prima delle tre, durante la quale la mattatrice della serata, Michelle, non sarà da sola a gestire lo spettacolo, bensì accompagnata da una serie di amici.

Michelle Hunziker sarà infatti spalleggiata dalla sempre presente Gialappa’s band, ma ci sarà anche l’amica e comica Katia Follesa, e ancora Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Gag e divertimento, dunque, non mancano nel corso di questa prima puntata, che sarà anche ricca di ospiti.

Michelle Impossible & Friends, gli ospiti della puntata e come vederlo in streaming

Gli ospiti della prima delle tre puntate di Michelle Impossible & Friends che rivedremo dunque stasera, 1 agosto, sono: Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Non solo comicità, dunque, ma anche grande musica nel corso del varietà di Canale 5, provvisto inoltre di un importante corpo di ballo che si esibirà al fianco della conduttrice e dei cantanti sul palco.

Ricordiamo che Michelle Impossible e Friends può essere seguito in diretta tv questa sera, giovedì in replica alle ore 21,30, su Canale 5. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Tutte le puntate del programma di Michelle Hunziker, e tutte le edizioni, sono già disponibili in streaming sulla stessa piattaforma.

