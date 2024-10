Mietta è stata ospite a Le Iene nella puntata andata in onda ieri, domenica 27 ottobre 2024, su Italia Uno. Il suo monologo è stato davvero toccante, si è lasciata sfuggire alcune personali rivelazioni che hanno spiazzato praticamente tutti. La nota cantante ha fatto sapere che all’inizio della sua carriera era solo una ragazzina cresciuta tra le strade do Taranto e si è ritrovata addosso gli occhi di tutti.

Grazie al suo incredibile talento Mietta è diventata famosa quando era giovanissima, aveva 18 anni e in molti hanno provato a plasmarla per soddisfare la loro voglia di protagonismo. Durante il suo monologo a Le Iene ha fatto sapere che Le dicevano come doveva cantare, mangiare, come doveva vestirsi e molto altro ancora. Volevano vedere la brava ragazza ma lei invece desiderava mostrare la sua parte più sfrontata.

Mietta ha combattuto contro gli attacchi di panico e la bulimia, cosa ha rivelato a Le Iene

A Le Iene Mietta nel suo toccante monologo ha fatto sapere che nessuno si è mai ricordato chi fosse ed è passata dai suoi occhi inquieti e puri ad un’irrefrenabile voglia di cibo. Ha poi svelato: “Ho toccato con mano la bulimia e gli attacchi di panico. Quelle paure le ho accarezzate a più mandate finché ho imparato a gestire i miei demoni.” Col tempo ha capito che non amarsi è più egoistico e che il modo migliore per essere amati è accettarsi.

Mietta a Le Iene ha poi continuato dicendo che ha accettato di essere emozionale, strampalata, disfatta, stralunata e patetica. A lei piacciono le donne che amano senza finzione o vergogna, quelle che non entrato in competizione e che vivono libere usando la loro testa e non quella degli altri. Quelle che provano a non avere la paura di invecchiare, che si vogliono bene anche quando il loro corpo cambia e che non corrodono il loro cuore per piacere agli altri.

La cantante ha poi concluso il suo monologo invitando tutti a fare in modo che la felicità sia il loro unico vizio. Le sue rivelazioni hanno fatto commuovere moltissimi telespettatori, in tantissimi infatti hanno manifestato il loro supporto e il loro affetto alla cantante sui social dopo che ha svelato importanti dichiarazioni in merito ad uno dei momenti più delicati della sua vita.