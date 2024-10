Michele deluso da Millie a Temptation Island 2024: “Venuto a fare una figura di merd*a”

Millie e Michele sono una coppia di Temptation Island 2024 che ha deciso di partecipare al reality. A scrivere al programma è il 28enne che vorrebbe che la sua ragazza più seria e non disinibita con gli altri ragazzi. Dopo l’ennesimo video della fidanzata Millie sempre più in sintonia con il single Alex ammette sconsolato: “Sono venuto a fare una figura di mer*a qua dentro. E quel che è peggio è che è frenata”

Nel pinnettu per Michele vede l’ennesimo video di Millie sempre più vicina al single Alex e sbotta: “La gente vede che sono io e chi è lei. La cosa che più mi dà fastidio è che lui gli dà un bacio sulla spalla, lei si lascia andare. E poi ero sempre io quello esagerato.” Deluso e amareggiato Michele su Millie sembra aver già preso le sue conclusioni: “A me fa schifo.” E si sfoga con gli altri ragazzi: “Sono contento che si vede come le cose vengono a galla.

Millie drastica a Temptation Island 2024: “Con me ha chiuso”

È tempo di falò anche per Millie in cui vede il fidanzato Michele di Temptation Island 2024 confidarsi con Michelle a cui confessa che in passato ha avuto una lunga convivenza di dieci anni si è conclusa male e vuole andarci più piano. “Se hai zero fiducia non ha senso stare con una persona. La convivenza la escluso? Si. E il matrimonio? Non è nei piani…e poi non che ci credo tanto a dire la verità. Lei lo vorrebbe. Io forse con una donna che amo forse si ma con lei no.” “È impossibile che io abbia mai detto di sposarmi, lui è un falso, bugiardo.” è stata la risposta di Millie che poi ha sentenziato: “Se non mi ami che cosa ci stai a fare con me? Con me ha chiuso per me è finita”