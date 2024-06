I numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi domenica 2 giugno 2024

È arrivato il 2 giugno, Festa della Repubblica, giorno in cui nel 1946 i risultati del Referendum elettorale – il primo nel quale votarono anche le donne – segnarono la vittoria di questa nuova forma di Governo sulla Monarchia. L’Italia, dunque, scelse di autogovernarsi, dando potere ai rappresentanti scelti dai cittadini: si tratta di un giorno segnato in rosso sul calendario, che oggi corrisponde anche a domenica. Nonostante sia un giorno festivo, l’appuntamento con il Million Day c’è anche oggi: il concorso è infatti fisso e ci fa compagnia ogni giorno, anche in quelli “rossi” sul calendario, con due estrazioni al giorno, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ognuno potrà decidere l’estrazione alla quale partecipare secondo la propria preferenza, scegliendo l’appuntamento che più aggrada ciascuno secondo il proprio orario favorito.

Million Day, estrazione e cinquine di oggi/ I numeri vincenti di sabato 1 giugno 2024

Al Million Day si può giocare online, a qualsiasi ora tranne che nei cinque minuti precedenti al concorso e in quelli successivi. Per partecipare si può andare anche sull’app My Lotteries dove ci sono a disposizione tutti i concorsi preferiti a portata di mano: qui si possono avanzare le giocate del Million, al costo di un solo euro, scegliendo i propri numeri preferiti tra l’1 e il 55. Infine, persiste la possibilità di giocare in ricevitoria: basta cercare il punto vendita più vicino o quello preferito. La cosa importante è conservare la schedina, dopo aver avanzato la propria giocata: questa servirà poi per riscuotere l’eventuale vincita.

I numeri vincenti Million Day/ Estrazioni di oggi venerdì 31 maggio 2024: le cinquine

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI, 2 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 17 – 30 – 35 – 51 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 10 – 16 – 18 – 28 – 29

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA