Anche questa sera i giocatori potranno puntare sui propri cinque numeri preferiti per sperare di ottenere la maxi cifra da un milione di euro. Dopo l’appuntamento delle 13.00 del Million Day, il primo della giornata, anche questa sera torna l’estrazione delle 20.30 che resta quella preferita dai giocatori nonostante siano due ogni giorno le cinquine estratte. Oggi, nell’estrazione delle 20.30, riuscirà qualcuno a portare a casa la cifra da un milione di euro? Lo scopriremo molto presto, ma partiamo con il dire che ieri non è successo: nessuno, infatti, ha ottenuto la vittoria massima.

Million Day ed Extra Million Day: estrazione del 9 agosto 2024/ I numeri vincenti di oggi delle 13.00

Nell’estrazione delle 20.30 della serata dell’8 agosto i cinque numeri vincenti sono stati i seguenti: 8, 24, 26, 48 e 49 mentre per l’Extra Million Day i numeri vincenti sono stati 6, 10, 33, 34 e 35. Dunque, ieri non è arrivata la vittoria da un milione e i giocatori sperano che sia oggi il giorno giusto per mettere a segno il colpaccio. Dopo aver puntato sui nostri numeri del cuore, non ci resta che aspettare ed incrociare le dita nella speranza che le combinazioni giocate siano proprio quelle che appariranno poi sul sito del Million Day nella sezione dei numeri vincenti.

Estrazione numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine delle 20.30 di oggi 8 agosto 2024

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 9 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –