Siamo ancora qui in attesa del Million Day e dell’estrazione serale di oggi, giovedì 8 agosto 2024. Dopo il sorteggio delle 13:00 è tempo del secondo concorso delle ore 20:30, l’ultimo prima di darci appuntamento come di consueto alla giornata di domani. Siete pronti per giocarvi i vostri numeri fortunati? Se la risposta è no ma voleste comunque tentare la fortuna, vi veniamo incontro noi, con i nostri numeri che si spera siano vincenti.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 dell'8 agosto 2024

Come spesso e volentieri abbiamo già fatto altre volte, vi regaleremo una doppia stringa quindi con una doppia possibilità di assicurarsi il milione di euro. Partiamo dalla prima cinquina, e puntiamo sulla data odierna quindi 7, 8, 20 e 24, con l’aggiunta del 40. I primi cinque numeri li abbiamo scelti, ora scegliamone altri 5, leggasi il 15, il 26, il 35, il 39 e il 50. Se per caso questa doppia cinquina vi convince non vi resta che recarvi in ricevitoria e giocarveli: ma fate in fretta perchè l’estrazione di oggi delle ore 20:30 del Million Day sta per cominciare.

Estrazione Million Day di oggi 7 agosto 2024/ I numeri vincenti delle cinquine delle 20.30

COMBINAZIONI FORTUNATE DEL MILLION DAY DI OGGI 8 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: