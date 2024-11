Dopo l’estrazione di pranzo, è arrivata l’ora di cena anche per il Million Day, che sul tavolo mette i suoi numeri vincenti e la possibilità di vincere fino a un milione di euro. Il menù può essere super ricco, dunque, a patto chiaramente di centrare tutta la cinquina fortunata. A tal proposito, vi ricordiamo che sono due quelle da controllare, nel caso in cui abbiate deciso anche di partecipare all’estrazione aggiuntiva con l’opzione Extra MillionDay, che rappresenta un’occasione ulteriore per beccare una vincita, seppur di importo inferiore. Non sarebbe male riuscire a dare una bella scossa al contatore delle vincite, al momento fermo a quota 312 dopo l’incredibile colpo di lunedì scorso, quando nel concorso di pranzo c’è stata la super vincita da un milione di euro.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 25 novembre 2024/ L'estrazione delle 13.00

In attesa di lasciar parlare i numeri vincenti di Million Day, diamo spazio ad altri, quelli delle statistiche: al primo posto dei ritardatari c’è 32 che ha accumulato 58 ritardi, tre in più del 21 che è al secondo posto, mentre al terzo si trova il 43 che ha accumulato 40 assenze. Alle sue spalle ci sono 50 e 4, che hanno saltato entrambi 35 concorsi. Ora invece diamo spazio ai frequenti di questo gioco: in questo caso in vetta alla classifica c’è il 54 con 145 frequenze, dieci in più di 25 e 17 che si piazzano insieme al secondo posto. Sul gradino più basso del podio troviamo il 9 con 128 frequenze, una in più del 7 che lo tallona.

Million Day ed Extra Million Day/ Le estrazioni vincenti di oggi, 24 novembre, alle ore 20.30

Prima di lasciarvi ai numeri vincenti di Million Day e a quelli Extra vi ricordiamo quanto sia importante verificarli bene, a prescindere se avete una giocata cartacea o digitale. C’è il sito ufficiale, con il sistema del verifica vincite che trovate anche sull’applicazione My Lotteries, in alternativa ci sono le ricevitorie. La verifica con gli strumenti dedicati vi consente di chiarire l’esito del gioco e di procedere con la riscossione dell’eventuale vincita. In tal caso, avete 60 giorni di tempo da quando viene pubblicato il Bollettino Ufficiale per riscuotere il premio ottenuto, seguendo chiaramente le procedure predisposte tramite il regolamento ufficiale, che variano anche a seconda del premio ottenuto e dal tipo di giocata effettuate.

Million Day ed Extra Million Day/ Le estrazioni vincenti di oggi, 24 novembre, alle ore 13.00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI DELLE ORE 20.30

Million Day: 22 – 30 – 36 – 40 – 44

Extra Million Day: 3- 24 – 43 – 46 – 53