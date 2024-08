La giocata del Million Day offre ogni giorno la possibilità di vincere un milione di euro: le opportunità sono doppie da quando gli appuntamenti quotidiani sono diventati due, quello delle 13 e poi quello delle 20.30. In questo articolo de IlSussidiario.Net ci concentreremo su quanto accadrà nella prima estrazione della giornata, appunto quella delle 13.00, andando a scoprire insieme i numeri vincenti del concorso odierno, nella speranza che qualche giocatore rientri tra quelli che riusciranno a portare a casa una somma importante che potrà arrivare appunto fino a un milione di euro.

Dopo l’estrazione del Million Day, bisognerà verificare la propria vincita cercando di capire quali siano i numeri e soprattutto se corrispondano ai propri. Come fare a verificare la propria giocata? Innanzitutto ricordiamo che ci sono fino a 60 giorni dalla pubblicazione delle combinazioni nel bollettino ufficiale per controllarle. Per controllare i numeri, basterà inserire sul sito del Million Day, nella pagina “verifica vincite”, il numero della propria giocata. Si potrà anche controllare il bollettino ufficiale delle vincite, che vengono esposte al pubblico sia in ricevitoria che sul sito ufficiale del concorso giornaliero. Per qualsiasi reclamo, nel caso in cui si fosse in possesso di una giocata che si ritiene vincente ma che non risulta tale nella sezione “verifica vincite”, si può avanzare un reclamo al Concessionario, che può accoglierlo o respingerlo. Il Concessionario darà risposta, in caso di accoglimento del ricorso, entro 15 giorni, con raccomandata. Se invece così non fosse, il reclamo sarebbe automaticamente respinto. Il provvedimento viene però pubblicato sul numero ufficiale successivo del bollettino, in ogni caso, sia se verrà accolto il ricorso che meno. Ora che abbiamo ripassato alcune delle regole del Million Day, possiamo andare a conoscere i numeri vincenti di oggi nell’estrazione delle 13.00.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI

Million Day –

Extra Million Day –