Ripartiamo con la settimana e con i soliti appuntamenti, come quello del Million Day, che non ha bisogno del lunedì per ricominciare a far sognare i giocatori. Il concorso, infatti, offre estrazioni anche il sabato e la domenica, regalando dunque dei weekend ricchi di emozioni a tanti italiani che ogni giorno giocano e sperano di vincere. Al concorso si può giocare in varie maniere: innanzitutto, per quanto riguarda la modalità si può scegliere tra quella singola, quella plurima e ancora quella sistemistica. In base alla propria scelta si potranno scegliere anche più combinazioni (e dunque non solamente una) o addirittura si potrà giocare un sistema.

Million Day, estrazione numeri vincenti di oggi/ Le cinquine delle 13.00 del 5 agosto 2024

Per quanto riguarda invece le piattaforme sulle quali giocare i propri numeri preferiti, sarà possibile farlo online o tramite le app My Lotteries. Infine, non dimentichiamo che ogni giocatore meno esperto con i mezzi digitali potrà giocare in ricevitoria, dunque farlo di persona ottenendo poi una schedina cartacea, da conservare con attenzione poiché in caso di vittoria sarà importante presentarla per riscuotere la propria vincita.

Million Day numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione delle 20.30 del 4 agosto 2024

COMBINAZIONI FORTUNATE DEL MILLION DAY DI OGGI 5 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –