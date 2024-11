Il venerdì è arrivato, preludio del weekend: anche sabato e domenica, però, ricordiamo che persiste l’appuntamento con il Million Day, il concorso fortunato che mette in palio dei premi prestigiosi che arrivano fino a un milione di euro. Oggi, però, è venerdì e dunque facciamo un passo indietro e pensiamo a quanto accadrà oggi: come ogni giorno, ci sono due appuntamenti per i giocatori che vorranno prendere parte al concorso fortunato. Il primo è ad ora di pranzo, alle ore 13.00, mentre il secondo è in serata, alle 20.30. Ogni giocatore avrà la facoltà di scegliere liberamente a quale concorso prendere parte: questo, infatti, dipende solo ed esclusivamente dalle preferenze e dagli impegni di ognuno di noi. Non cambia nulla, infatti, tra la prima e la seconda estrazione se non l’orario: le regole restano infatti le stesse. Per partecipare al gioco, i partecipanti dovranno scegliere una cinquina composta ovviamente da cinque numeri: questi dovranno essere compresi tra l’1 e il 55.

Il costo della giocata singola è di un euro ma ci sarà la possibilità, per i giocatori di prendere parte anche al concorso con una giocata plurima: questa consente di inserire più cinquine nella stessa schedina e dunque il costo aumenterà, poiché ogni singola combinazione costerà un euro. Infine, c’è anche la possibilità di effettuare una giocata sistemistica che come ci dice lo stesso nome del concorso, include un sistema, che può essere integrale o ridotto. I giocatori potranno poi prendere parte anche ad una seconda estrazione, quella dell’Extra Million Day: in palio, in questo caso, ci sono fino a 100.000 euro. Il costo per prendere parte alla seconda estrazione, in aggiunta a quella delle 13.00 o delle 20.30, è di un ulteriore euro. Andiamo ora a scoprire i numeri vincenti della sera.

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DEL GIORNO DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –