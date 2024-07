Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle 20.30 di oggi, 1 luglio 2024/ Le cinquine fortunate

MILLION DAY: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il Million Day offre ogni giorno due appuntamenti che permettono ai giocatori di avere una doppia chance per tentare la fortuna, una alle 13 e poi una alle 20.30. I due concorsi mettono in palio ciascuno un milione di euro: quello serale, delle 20.30, è certamente il più amato e apprezzato da tutti i giocatori, che spesso tentano la fortuna proprio a questo concorso. Prima di conoscere i numeri vincenti di oggi, lunedì 1 luglio, andiamo a scoprire quali sono stati invece quelli di ieri, con le cinquine vincenti che avrebbero potuto regalare un sogno ai giocatori (così, però, non è stato poiché non sono arrivate vittorie milionarie).

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle 13 di oggi, 1 luglio 2024/ Le cinquine fortunate

Ieri, alle 20.30, per il Million Day sono stati estratti i seguenti numeri: 17, 20, 45, 50 e 55. Per l’Extra Million Day, il concorso secondario che in palio mette 100.000 euro, invece, sono stati estratti l’1, l’8, l’11, il 15 e ancora il 31. Mancano ormai pochi minuti e scopriremo anche le cinquine fortunate di oggi: chissà che il gioco fortunato, in questo 1 luglio, non regali qualche bella emozione a qualche giocatore, con la maxi vittoria da un milione di euro.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 20:30 del 30 giugno 2024/ Ecco le cinquine di oggi

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











