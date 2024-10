Se c’è una cosa che i giocatori italiani amano tantissimo del Million Day, il gioco fortunato della Sisal, è la possibilità di giocare ogni giorno, festivi compresi. Anche oggi, infatti, il concorso offre la possibilità di partecipare al gioco in modo da provare a vincere fino a un milione di euro, il massimo premio in palio, che permetterebbe a chiunque di cambiare vita e certamente di migliorare le proprie condizioni economiche, regalando a più di qualcuno la realizzazione di un sogno. Per partecipare al concorso le regole sono sempre le stesse, poche e semplici: basta scegliere infatti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e dopo aver optato per la propria cinquina preferita, non resterà far altro che attendere l’estrazione prescelta in modo da andare a conoscere i propri numeri e scoprire se siano vincenti. Le estrazioni sono due in ogni giorno: la prima è alle ore 13.00 e la seconda alle 20.30. Ognuno potrà partecipare a quella preferita, scegliendo i numeri che più gli stanno a cuore, tra quella di ora di pranzo e quella che arriverà invece in serata.

Attenzione, però, ad un piccolo dettaglio: se non specificato l’orario della giocata alla quale si vuole partecipare, i propri numeri andranno automaticamente sulla successiva. Dunque, se si giocherà in orario “notturno” o in mattinata, si parteciperà all’estrazione delle ore 13.00 mentre nel caso in cui la giocata arrivi di pomeriggio, andrà in automatico sull’estrazione delle 20.30. Questo, ovviamente, non accadrà nel caso in cui si scelga l’appuntamento al quale si vuole partecipare tra i due: potrebbe accadere, infatti, che si abbia un’estrazione preferita e si voglia partecipare proprio a quella. Andiamo ora a conoscere i numeri estratti nell’appuntamento delle 20.30.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –