Siete pronti a cimentarvi con il nuovissimo concorso del Million Day e dell’Extra MillionDay che tra qualche ora ci consegnerà i suoi nuovi numeri vincenti permettendovi – ovviamente, potenzialmente – di portarvi a casa un qualche inaspettato (o magari lungamente atteso) bottino? Speriamo che la risposta sia positiva perché tra poco si chiuderà definitivamente la finestra entro la quale potrete piazzare la vostre scommesse per far parte di diritto ai tanti che alle 20:30 – ovvero l’orario effettivo in cui si terrà il secondo sorteggio di oggi, dopo quello che ci ha già intrattenuto alle 13:00 – proveranno a strappare uno dei ricchi bottini del Million Day dalle mani della Dea Bendata; magari – e noi ovviamente ve lo auguriamo caldamente – diventando a tutti gli effetti milionari!

Estrazione Million Day di oggi 16 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle cinquine delle ore 13:00

Fermo restando che quasi certamente saprete già perfettamente tutti come fare per partecipare al concorso del Million Day, se così non fosse allora permetteteci di rispolverare il libro delle regole per ricordarvi immediatamente che a voi sarà richiesto – previo ovvio pagamento, ma che fortunatamente ammonta a solamente un euro – semplicemente di scegliere un totale di cinque numeri con i quali dovrete (ancor più semplicemente visto che si tratta solamente di barrarli fisicamente o cliccarli con il mouse nel caso giochiate online) compilare la schedina che trovate facilmente in ogni punto scommessa del nostro territorio!

Estrazione Million Day di oggi 15 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Se per qualche ragione una sola combinazione non vi bastasse e voleste indicarne più di una, allora potrete anche optare per la giocata plurima del Million Day procedendo nel medesimo modo che vi abbiamo appena descritto, ma ovviamente tante volte quante saranno il totale delle cinquine che vorrete giocare: in questo caso il costo non cambierà e resterà di un euro, ma ovviamente dovrete moltiplicarlo per ognuna delle combinazioni scelte; il tutto in modo semplicissimo e rapidissimo!

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 5 – 17 – 18 – 24 – 55

Extra MillionDay: 1 – 12 – 20 – 30 – 48

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00