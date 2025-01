E’ venerdì 31 gennaio 2025 e significa che anche oggi è un Million Day. A partire dalle ore 13:00 scopriremo la prima estrazione odierna, dopo di che, qualora le cose fossero andate male, ci riproveremo eventualmente alle ore 20:30, per una classica seconda estrazione serale a chiusura di questa nuova, ennesima giornata di gioco.

Million Day estrazione oggi 30 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle 20:30, con le vincite Extra

Ma avete i numeri pronti da giocare? Se la risposta è negativa vogliamo darvi qualche nostra “dritta”, i nostri numeri fortunati che speriamo possano regalarvi qualche gioia. Partiamo con la prima cinquina e scegliamo prima di tutto il numero 30, poi puntiamo sul 10, quindi il 25, il 7 e poi il 23. Ricapitolando potrete provare a giocare il 7, il 10, il 23, il 25 e infine il 30. Una seconda cinquina, per avere una seconda chance durante l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, potrebbe essere la seguente: partiamo dal numero 3, poi ci aggiungiamo 8 e il 21. Spazio poi al 32 e infine, a completare la seconda stringa, scegliamo il 55, l’ultimo dei numeri giocabili. Che dite, potrebbero essere vincenti? Non ci resta che giocarli e scoprirlo a breve, in attesa della prima estrazione di oggi del Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 30 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: