Anche oggi i giocatori hanno la possibilità di partecipare al concorso del Million Day, che offre due estrazioni. Dopo quella delle ore 13.00, è il momento di andare a conoscere le combinazioni vincenti del concorso di questa sera alle 20.30. Priama però di andare a vedere i numeri vincenti del gioco del Million Day e di quello secondario dell’Extra Million Day, è il caso di andare a conoscere meglio qualcosa in più sul gioco. Ad esempio, una domanda che in molti si pongono spesso, è come fare a conoscere quelli che sono i numeri da giocare al concorso. Ovviamente in tanti scelgono secondo le proprie preferenze, seguendo l’istinto o magari optando per quelli che sono i numeri più significativi della propria vita, come date speciali, ad esempio quella del compleanno, del matrimonio, della nascita dei propri figli e così via.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi alle 20.30/ Le cinquine del 26 novembre 2024

C’è però anche chi preferisce affidarsi alla “scienza” nella scelta delle combinazioni da avanzare, al costo di un euro, sul concorso. Ma come si fa in questo caso? Basta guardare le statistiche del concorso, che vengono riportate fedelmente dal sito del Million Day ma anche dalle app come My Lotteries. Così facendo vediamo quelli che sono i numeri ritardatari e i numeri frequenti del concorso e decidiamo di conseguenza su quali puntare. Questo metodo è molto amato da chi ha una mente più “schematica” e dunque preferisce non lasciare troppo spazio all’imprevedibilità e cercare di studiare al meglio ogni fattore che possa influire in qualche maniera sull’esito. Ovviamente, poi, la legge della statistica ci dice che la legge delle probabilità non conosce schemi fissi: tutto può accadere, anche in questa fredda serata autunnale. Andiamo allora a scoprire i numeri del concorso delle 20.30.

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: 14 – 47 – 50 – 52 – 53

Extra Million Day: 1 – 18 – 20 – 43 – 45