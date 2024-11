Miriam Galluccio e LDA stanno ancora insieme? La domanda si rincorre ormai da tempo tra i fan della coppia, nata quasi due anni fa. Nell’ultimo periodo, tuttavia, le voci e i rumor su una presunta rottura si sono intensificati al punto da spingere diversi media ad ipotizzare la fine della storia tra l’ex cantante di Amici e la ventunenne napoletana. D’altronde i diretti interessati non hanno più aggiornato la propria fan base e anche nelle rispettive pagine social, non vi sono indizi rilevanti o foto di coppia.

Un mood decisamente diverso rispetto a quello di qualche tempo fa, quando il figlio di Gigi D’Alessio dopo una vacanza in Egitto con la sua fidanzata scriveva: “Sai che mi manca il respiro lontano da te…”. in quell’occasione Miriam aveva risposto con un tenerissimo ti amo, corredato di cuoricini. Da allora Miriam Galluccio e LDA hanno scelto la via del silenzio, alimentando di fatto le voci di rottura.

LDA e la ‘provocazione’ criptica alla fidanzata Miram Galluccio: “Non sarò mai il tuo ex”

I rumors si sono intensificati ulteriormente quando la scorsa estate, LDA aveva postato su Tik Tok una canzone in cui il testo recita: “Non sarò mai il tuo ex. Se il tradire è una scelta e non è mai un errore fidati di me…”. Insomma, una situazione da monitorare e tenere d’occhio, considerando che lo stesso LDA aveva aggiunto, oltre al testo del brano, un commento eloquente: “Ogni riferimento è puramente casuale”.

Davvero le cose stanno così? Non è dato saperlo, di certo Miriam Galluccio e LDA continuano a far parlare di sé e dopo tanto tempo in silenzio, i fan attendono trepidanti degli aggiornamenti da parte della coppia. Non resta che armarsi di pazienza e attendere…

