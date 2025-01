Oggi a Storie di donne al bivio weekend sarà ospite Miriana Trevisan, uno dei volti più riconosciuti del piccolo schermo, che si racconterà tra vita privata e ovviamente vita sentimentale. Forse non tutti sanno, però, che dietro il suo sorriso ci sono stati dei grandi dolori causati dalla malattia, come ha avuto modo di raccontare in una serie di vecchie interviste.

Grazie al padre Miriana Trevisan ha scoperto di avere un tumore. Proprio quando era ricoverato suo padre ha costretto un medico a visitarla e così facendo ha scoperto quello che mai avrebbe voluto: un tumore all’utero. Talmente era la voglia e il bisogno di stare al capezzale del padre che si dimenticava delle sue emorragie.

Miriana Trevisan e l’anoressia: “Mi chiusero le porte della scuola di danza”

“Ho rischiato di morire” ha avuto modo di confessare Miriana Trevisan a proposito del tumore che le è stato scoperto proprio quando nella sua testa c’era il dolore e la paura di perdere il suo amato papà. Proprio nello stesso ospedale in cui fu curato suo padre lei si è operato per via del tumore all’utero. Lui è morto, ma le ha salvato la vita perché ha costretto i medici a visitarla. Dopo l’intervento ha corso davvero un grave pericolo a causa della setticemia, ma ora è viva e può raccontarlo. Oggi sarà ospite di Monica Setta nello studio di Storie di donne al bivio weekend.

Ma Miriana Trevisan non ha solo dovuto combattere contro il tumore perché ha avuto a che fare anche con l’ingombrante fantasma dell’anoressia. In una vecchia intervista rilasciata a RaiRadio2 ha racontato che quando aveva 14 anni le hanno chiuso le porte della scuola di danza perché era troppo magra. Lei guardava con ammirazione le ballerine di danza classica e volendo diventare come loro ha iniziato a mangiare un’arancia sola al giorno. Per sudare, e quindi nella sua testa dimagrire, metteva dei maglioni pesanti, e tutto questo solo per inseguire il sogno di danzare a livello internazionale.