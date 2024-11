Miriana Trevisan, chi è la showgirl e la battaglia con la malattia

Tra gli ospiti odierni de La volta buona troveremo anche Miriana Trevisan, celebre attrice e showgirl che abbiamo visto in passato anche partecipare al Grande Fratello. Non è un mistero la battaglia con l’anoressia che la showgirl si è ritrovata ad affrontare per diversi anni: “Ho vissuto l’anoressia, mettevo maglioni pesanti per sudare, io ho vissuto la malattia, l’evento scatenante è stato un provino di danza. Volevo essere magra per poter ballare a livello internazionale” ha confessato l’attrice in una vecchia intervista ammettendo di aver indossato maglioni pesanti per sudare di più durante le esibizioni.

L’eccessiva magrezza divenne però un problema per Miriana Trevisan: “Quando ero troppo magra mi chiusero le porte della scuola di danza. Io avevo 14 anni, guardavo le ballerine di danza classica e volevo diventare come loro, mangiavo solo un’arancia al giorno” ha raccontato la showgirl a RaiRadio2 ricordando la battaglia con l’anoressia.

Miriana Trevisan e la scoperta del tumore: “Mio padre costrinse un medico a visitarmi”

La showgirl ha raccontato un’altra sfida affrontata più avanti nel corso degli anni anni, la battaglia con il tumore che Miriana Trevisan è riuscita a scoprire grazie al padre: “Mio papà, ricoverato prima della morte, ha costretto un medico a visitarmi, così ho scoperto di essermi ammalata” ha confessato l’ex concorrente del GF Vip che oggi per fortuna sta bene e ha superato il problema.

Nei momenti di maggior sofferenza del padre, però, Miriana Trevisan ha raccontato essersi dimenticata anche delle emorragie, visto che la sua unica volontà era quella di stare accanto al papà nel momento più difficile della sua vita. “Mio padre è morto, però ha salvato me, sono stata folle proprio come lui” ha confidato l’ex moglie di Pago. Dopo l’intervento, Miriana Trevisan ha raccontato di aver contratto un virus che le ha poi portato una setticemia: “Ho rischia di morire” ha confessato la showgirl.

