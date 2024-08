Mistero a Saint-Tropez, film diretto da Nicolas Benamou

Giovedì 8 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia del 2021 dal titolo Mistero a Saint-Tropez. Il film è diretto dal regista francese Nicolas Benamou, che aveva debuttato sul grande schermo 10 anni prima con la commedia De l’huile sur le feu (2011). Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Maxime Desprez, che aveva già lavorato con il regista nel 2014 nella commedia Babysitting.

Il protagonista del film Mistero a Saint-Tropez è interpretato dall’attore, sceneggiatore e produttore francese Christian Clavier, noto per il personaggio di Asterix nelle pellicole Asterix & Obelix contro Cesare (1999) e Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002).

Al suo fianco l’attore belga Benoît Poelvoorde, vincitore del Premio Magritte nel 2014 per il migliore attore in Une place sur la Terre, e l’attore di fama internazionale Gérard Depardieu, che aveva già collaborato con Clavier nei panni di Obelix nei film ispirati allo storico fumetto.

Nel cast del film Mistero a Saint-Tropez anche l’attore francese Thierry Lhermitte, che negli anni ’70 aveva fondato con Clavier, Michel Blanc e Gérard Jugnot il gruppo comico Splendid, e l’attrice spagnola Rossy de Palma, apparsa nel 2004 nella commedia Tu la conosci Claudia? di Aldo, Giovanni e Giacomo.

La trama del film Mistero a Saint-Tropez: gag esilaranti e un dilemma da risolvere

Mistero a Saint-Tropez vede al centro della storia la figura del facoltoso uomo d’affari Claude Tranchant (Benoît Poelvoorde), che si trova con la sua famiglia in vacanza nella straordinaria cornice di Saint-Tropez durante l’estate del 1970.

Come ogni anno, con l’aiuto della sua amata moglie, l’uomo sta organizzando una festa straordinaria nella sua incredibile villa di lusso, con l’obiettivo di invitare tutti i personaggi più influenti della zona.

Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Tranchant non viene allarmato da un sabotaggio ai danni della sua amatissima automobile. È così che l’uomo, con il timore di essere nel mirino di possibili criminali, decide di mettersi subito in contatto con il Ministero degli Interni e con un investigatore privato.

Purtroppo tutti i migliori detective non sono disponibili a causa del periodo estivo, così a Tranchant tocca accontentarsi del Commissario Jean Boullin (Christian Clavier), un uomo ormai avanti con l’età e pronto per andare in pensione.

Boullin decide di adottare ancora una volta i suoi metodi insoliti, introducendosi sotto copertura nella villa nei panni di un maggiordomo, così da raccogliere quante più informazioni possibili dagli invitati e scoprire chi si nasconde dietro questo gesto così sconvolgente.